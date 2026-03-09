Napoli, scappano a 200 all'ora con un'auto piena di droga. Il video della fuga pericolosa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni. Sono più o meno le 14 quando i militari intimano l’alt ad un’auto con targa polacca che non si ferma. Inizia un lungo inseguimento con la vettura che imbocca l’Asse mediano con picchi di velocità fino ai 200 chilometri orari per poi proseguire nelle strade di Arzano e Casoria. Una volta fermati, vengono trovati, nella vettura e a casa dei due, 10 panetti di hashish per quasi 900 grammi di droga, 150 grammi tra stecche e bustine di marijuana e hashish, 230 grammi di cocaina con 295 dosi già pronte per la vendita al dettaglio. Questo, in pochi giorni, è il terzo arresto per “fuga pericolosa” effettuato dai carabinieri a Napoli e provincia. Il primo è avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quartiere Barra mentre il secondo sabato a Pozzuoli. Ora è stata la volta di Giugliano.