Arrestato 33enne di Torino per vendita di bombe carta via Telegram: esplosivi spediti in 30 province italiane

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentatreenne italiano è stato arrestato per fabbricazione e vendita di prodotti pirotecnici artigianali. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato dopo settimane di indagini tra Torino e Napoli.

Indagini e perquisizioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è iniziata a ottobre con perquisizioni negli appartamenti di due uomini nella provincia di Torino. Sono stati trovati in possesso di artifici esplodenti artigianali e illegali, acquistati online su una pagina Telegram gestita dall’arrestato.

Spedizioni pericolose

È stato accertato che l’uomo spediva pacchi contenenti artifici esplodenti in oltre trenta provincie italiane, mascherandoli come “articoli per la casa”. La Procura della Repubblica di Torino ha delegato ulteriori perquisizioni che hanno portato alla scoperta di un ordigno pericoloso e altri materiali esplodenti.

Sequestro e arresto

Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti 163 “bombe carta” e 2.050 euro in contanti. In un casolare, sono stati trovati 2 kg di polvere di alluminio e titanio e oltre 1000 tubi di cartone per la fabbricazione di esplosivi. L’uomo è stato arrestato e portato nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

Fase processuale

Il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato l’arresto il 4 aprile. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, e l’indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA