Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato e condotto in carcere un quarantenne italiano, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei genitori. La misura è stata eseguita ad Arezzo dopo ripetute violazioni del divieto di avvicinamento disposto dal giudice.

Le indagini e la denuncia dei genitori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine alcuni mesi fa, quando i genitori dell’uomo si sono rivolti agli uffici della Questura di Arezzo per denunciare una situazione di gravi vessazioni domestiche. La Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, ha avviato un’approfondita attività investigativa per ricostruire le condotte violente e minacciose che il quarantenne avrebbe messo in atto nei confronti dei genitori conviventi.

Secondo quanto emerso, la coppia di anziani si è trovata più volte costretta a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e, in alcune circostanze, a ricorrere a cure mediche. La gravità dei fatti ha portato all’attivazione della procedura prevista dal cosiddetto “codice rosso”, configurando pienamente il reato di maltrattamenti in famiglia.

Estorsioni per ottenere denaro

Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, tossicodipendente e disoccupato, non più seguito dal SERT, avrebbe più volte ottenuto con violenza o minaccia piccole somme di denaro dai genitori. Il denaro sarebbe stato utilizzato per l’acquisto di sostanze stupefacenti o per soddisfare bisogni personali, integrando così anche il reato di estorsione.

Le prime misure cautelari

Al termine della prima fase investigativa, il Pubblico Ministero ha richiesto e ottenuto dal GIP l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’obbligo di indossare un dispositivo elettronico di controllo. Tuttavia, questa misura si è rivelata insufficiente a garantire la sicurezza delle vittime.

Le violazioni e l’aggravamento della misura

Nell’ultima settimana, l’indagato ha violato ripetutamente il provvedimento del giudice. In particolare, ha danneggiato il braccialetto elettronico per liberarsene, facendo scattare l’allarme e rendendo necessario l’intervento delle volanti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno constatato il danneggiamento e segnalato la condotta al Pubblico Ministero e al giudice competente, attivando la Squadra Mobile per la sostituzione del dispositivo.

Durante il periodo in cui era privo del controllo elettronico, l’uomo si è recato più volte presso l’abitazione della madre, estorcendo nuovamente somme di denaro per acquistare sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La donna, in stato di forte agitazione, ha dovuto chiedere ancora una volta l’intervento della Polizia di Stato e, temendo per la propria incolumità, si è trasferita presso parenti fuori provincia.

L’arresto e la custodia cautelare in carcere

Alla luce della pericolosità dell’indagato e delle reiterate violazioni, il GIP presso il Tribunale di Arezzo, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la revoca immediata del divieto di avvicinamento, sostituendolo con la misura della custodia cautelare in carcere.

Il 14 febbraio 2026, gli operatori della Squadra Mobile hanno prelevato l’uomo presso il suo domicilio e lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Arezzo, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA