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Un uomo di 58 anni con doppia cittadinanza serbo-croata è stato arrestato a Civitavecchia con l’accusa di crimini di guerra e genocidio commessi durante il conflitto nei territori della ex Jugoslavia. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di frontiera, che ha individuato il sospettato a bordo di una nave da crociera, dove lavorava come addetto alla sicurezza, in seguito a un mandato internazionale emesso nel 2026.

Le indagini e l’arresto nel porto di Civitavecchia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli investigatori della Polizia di frontiera di Civitavecchia (Roma). Gli agenti hanno effettuato controlli approfonditi sia sui passeggeri in transito sia sul personale marittimo impiegato nel porto. Proprio grazie a queste verifiche è stato possibile individuare l’uomo ricercato, che si trovava a bordo di una nave da crociera con mansioni di sicurezza, nel tentativo di eludere le ricerche avviate dalle autorità croate.

Chi è l’uomo arrestato e quali sono le accuse

L’arrestato, 58enne con doppia cittadinanza serbo-croata, è accusato di aver fatto parte delle milizie della Sao Kraijina, coinvolte nei combattimenti contro i civili nella regione autonoma serba della Kraijina, durante la guerra serbo-croata. Secondo quanto riportato nel mandato di cattura internazionale, l’uomo avrebbe partecipato a atti violenti, deportazioni e uccisioni con l’obiettivo di costringere le autorità della Repubblica di Croazia, proclamata il 25 giugno 1991, a rinunciare all’indipendenza dalla Jugoslavia, dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina.

Il mandato di arresto internazionale e le operazioni di pulizia etnica

Il mandato di arresto internazionale è stato emesso nel 2026, dopo indagini che hanno permesso di individuare centinaia di uomini appartenenti a organizzazioni paramilitari responsabili di operazioni di pulizia etnica nei territori della repubblica balcanica. Dalle carte processuali emerge che il 58enne avrebbe preso parte a queste operazioni, causando l’uccisione e l’espulsione forzata di migliaia di civili non serbi, in particolare cittadini croati.

Le conseguenze dell’arresto e l’iter per l’estradizione

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di Aurelia per una breve permanenza, prima di essere trasferito in un’altra struttura carceraria. Attualmente è in attesa che l’Autorità giudiziaria competente autorizzi l’estradizione verso la Civitavecchia, dove dovrà rispondere delle gravi accuse a suo carico.

IPA