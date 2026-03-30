Arrestato a 17 anni per terrorismo a Perugia, progettava strage a scuola in nome della "razza ariana"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ragazzo pescarese di 17 anni è stato arrestato a Perugia. È ritenuto gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. I carabinieri hanno fatto scattare le manette dopo aver scoperto che il giovane stava progettando una strage a scuola.

Terrorismo, 17enne arrestato a Perugia: voleva compiere una strage a scuola

L’operazione antiterrorismo dei militari dell’Arma si è svolta in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Le indagini, coordinate dalla Procura Minorile dell’Aquila, hanno accertato che il 17enne ha reperito e divulgato manuali con istruzioni dettagliate per la realizzazione di congegni bellici e armi da fuoco.

Tra il materiale posto sotto sequestro ci sono documenti che contengono indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, oltre a un vademecum relativo al sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

ANSA

L’inchiesta ha fatto emergere che il ragazzo stava agendo con finalità terroristiche.

Gli investigatori hanno considerato particolarmente preoccupanti le informazioni riguardanti la fabbricazione di armi con tecnologia 3D e la preparazione del Tatp (perossido di acetone), sostanza nota per l’estrema facilità di sintesi e già usata in passato dagli attentatori autori delle stragi di Bruxelles e Parigi, soprannominata la ‘”madre di Satana”.

Attentatori considerati “santi” su Telegram

L’inchiesta ha anche ricostruito i contatti tra il minore e il vertice del gruppo Telegram denominato “Werwolf Division”, i cui membri divulgano narrazioni e contenuti in cui si inneggia alla supposta superiorità della “razza ariana”, nonché alla costante glorificazione di mass shooters quali Brenton Tarrant, autore degli attentati alle moschee di Christchurch avvenuti il 15 marzo 2019, e Anders Behring Breivik, protagonista degli attentati avvenuti a Oslo e Utoya il 22 luglio 2011. Tali uomini erano considerati “santi” per incentivare l’emulazione.

I militari hanno anche scoperto che il minore aveva un piano per mettere in atto una strage scolastica simile a quella verificatasi alla Columbine High School il 20 aprile 1999.

I canali social di matrice neonazista

Oltre all’arresto del 17enne, sono state effettuate sette perquisizioni di locali, personali e informatiche nei confronti di altrettanti minorenni nelle province di Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo. Gli stessi sono indagati in quanto ritenuti autori di condotte inquadrabili in reati analoghi.

Tutti i minori risultavano inseriti in un ecosistema virtuale transnazionale, formato da gruppi e canali social di matrice neonazista, accelerazionista e suprematista.

L’indagine ha preso avvio nel mese di ottobre 2025 dalla sezione anticrimine dell’Aquila. In particolare, è nata dalla pregressa attività antiterrorismo terminata nel luglio 2025 dalla sezione anticrimine dei carabinieri di Brescia e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della città lombarda, nell’ambito della quale fu perquisito anche il 17enne arrestato nelle scorse ore.