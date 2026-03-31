Arrestato a 17 anni per terrorismo a Perugia, vergogna della mamma: "Ho sbagliato, dovevo controllarlo di più"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per terrorismo a Perugia. Avrebbe, per anni, progettato attentati all’interno di gruppi social neonazisti, con l’obiettivo di colpire gli studenti di una scuola di Pescara, città di cui era originario, emulando le stragi frequenti negli Stati Uniti. La madre ha parlato, dicendosi pentita di non aver controllato maggiormente le attività online del figlio.

Parla la madre del 17enne arrestato a Perugia

La madre del ragazzo di 17 anni arrestato a Perugia per terrorismo ha parlato, in un’intervista a La Repubblica, di quanto accaduto, dicendosi pentita di non aver controllato maggiormente il figlio.

“Quando Andrea si nascondeva in cameretta col telefonino, cercavo di indagare. Lui si arrabbiava, mi diceva che interrompevo i suoi video. L’anno prima che entrasse in quei gruppi, mi parlava di CasaPound” ha raccontato la donna.

ANSA

La madre ha raccontato che il figlio le avrebbe detto di essere rimasto all’interno dei gruppi neonazisti in cui era coinvolto per paura di ritorsioni da parte degli altri membri se se ne fosse andato.

Il progetto dell’attentato

I carabinieri hanno trovato però, nelle sue chat, un progetto preciso di “replicare la Columbine“, una delle più famose stragi scolastiche statunitensi, avvenuta nel 1999, in cui furono uccise 16 persone.

Il piano del ragazzo sarebbe stato quello di stampare un fucile d’assalto con una stampante 3D e utilizzare esplosivi artigianali per uccidere gli studenti dell’istituto che aveva frequentato a Pescara, città di cui la famiglia era originaria.

Un piano comunque complesso, visto che le armi interamente stampate in 3D si usurano e smettono di funzionare dopo uno o due colpi. Negli Usa è più diffusa la pratica di stampare armi “ibride”, con parti di altre armi e parti stampate.

Negli Stati Uniti è una pratica pericolosa, ma in Italia è quasi impossibile. A differenza degli Usa, nel nostro Paese ogni parte di un’arma ha una matricola e per ottenerla serve il porto d’armi.

Di fatto, per averle, serve rivolgersi a circuiti illegali. A quel punto si può acquistare direttamente l’intera arma, senza passare dalla stampa 3D.

L’indagine per terrorismo

Dagli scambi che il ragazzo ha avuto sui social è partita l’indagine che ha portato al suo arresto e alla reclusione nel carcere minorile di Firenze.

I carabinieri, come racconta la madre, erano stati già nei mesi scorsi a casa della famiglia e avevano sequestrato i dispositivi del ragazzo.

Nella prima mattina del 30 marzo hanno però fatto irruzione con le unità cinofile, alla ricerca di esplosivi. Non hanno trovato nulla, ma il 17enne è comunque stato arrestato con l’accusa di terrorismo.