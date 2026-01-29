Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato a Bari un cittadino marocchino di 37 anni. L’uomo è stato fermato con l’accusa di aver compiuto una serie di furti con la tecnica della “spaccata” ai danni di esercizi commerciali. Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato individuato dopo settimane di indagini e servizi di controllo intensificati.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di una complessa attività investigativa. Gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile hanno lavorato congiuntamente per rintracciare il responsabile di molteplici furti avvenuti nelle ultime settimane ai danni di negozi e di un locale che offriva servizi di erogazione di energia elettrica. In tutti i casi, il modus operandi era lo stesso: la cosiddetta “spaccata”, ovvero la rottura e lo sfondamento delle vetrine per accedere ai locali e sottrarre beni.

Ricostruzione degli episodi

Le indagini si sono concentrate su quattro episodi di furto avvenuti tra il 16 dicembre e il 26 gennaio. Gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccolto tracce rinvenute sui luoghi delle effrazioni, grazie anche al contributo della Polizia Scientifica. Questi elementi hanno permesso di identificare il presunto autore dei colpi.

L’operazione di rintraccio

Dopo l’ultima incursione notturna, avvenuta il 26 gennaio presso un noto ristorante del centralissimo Corso Vittorio Emanuele, le ricerche si sono intensificate. L’uomo, senza fissa dimora e di fatto irreperibile, è stato individuato grazie all’impiego coordinato della Squadra Volante e della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Bari. Il sospettato è stato rintracciato nei giardini di piazza “Eroi del Mare” e accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

Le accuse e la misura cautelare

All’indagato sono stati contestati quattro casi di furto. Considerato il rischio di fuga, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima ha convalidato il provvedimento, disponendo la custodia cautelare in carcere.

