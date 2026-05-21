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Eseguito un arresto a Bari: un 28enne è accusato di aver messo a segno una serie di spaccate ai danni di esercizi commerciali nel centro cittadino. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire la sequenza di colpi avvenuti nel mese di gennaio, destando forte preoccupazione tra i commercianti.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare della custodia in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura. L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato individuato come presunto responsabile di undici furti in esercizi commerciali, tutti compiuti con la tecnica della cosiddetta “spaccata“, ovvero la rottura e lo sfondamento delle vetrine per introdursi nei locali.

Il modus operandi: la tecnica della spaccata

Le indagini hanno permesso di far luce su una vera e propria sequenza di furti che, nel mese di gennaio, hanno colpito il centro cittadino. In diversi casi, l’uomo avrebbe agito anche più volte nella stessa notte, prendendo di mira diversi negozi. Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver infranto la vetrina, si introduceva nel locale e si dirigeva verso i registratori di cassa, da cui asportava il denaro prima di darsi alla fuga.

Un ruolo fondamentale nell’attività investigativa è stato svolto dalla Polizia Scientifica, che ha fornito un apporto tecnico decisivo. Grazie all’analisi e all’esaltazione di tracce rinvenute sui luoghi dei reati, gli investigatori sono riusciti a raccogliere elementi utili per collegare il 28enne ai diversi episodi contestati.

Il contesto: allarme tra i commercianti

La serie di furti ha suscitato particolare allarme tra i commercianti del centro cittadino, preoccupati per la frequenza e la modalità dei colpi. La ricostruzione degli episodi ha richiesto un’attenta comparazione delle modalità operative e delle tracce lasciate dall’autore, consentendo agli investigatori di delineare un quadro indiziario solido.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Al momento dell’esecuzione della misura cautelare, l’uomo risultava già detenuto, poiché era stato arrestato in precedenza dalla Squadra Volante per un ulteriore episodio di furto all’interno di un esercizio commerciale. Ora dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e di aver messo a segno undici colpi con la tecnica della spaccata.

IPA