Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 21 anni è stato fermato e arrestato a Bologna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, dopo essere stato sorpreso in atteggiamenti sospetti nel quartiere Panigale. L’intervento è stato eseguito dai militari del Nucleo Investigativo, che hanno anche sequestrato oltre 22.000 euro in contanti.

Operazione antidroga in via Panigale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo mirato in via Panigale. I militari avevano organizzato l’operazione per verificare la presenza di un giovane che era stato notato aggirarsi con fare sospetto per le vie del quartiere, in sella a una bicicletta elettrica. Una volta individuato, il ragazzo, un cittadino albanese di 21 anni, ha mostrato segni di agitazione alla vista delle forze dell’ordine.

La perquisizione e il sequestro della cocaina

Il giovane è stato tranquillizzato e sottoposto a una perquisizione personale. Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto 18 involucri contenenti cocaina nascosti nelle sue tasche, insieme a 450 euro in contanti. Il ragazzo, disoccupato, non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del denaro.

Le indagini proseguono nell’appartamento

Le operazioni di ricerca sono poi proseguite in un appartamento della zona, risultato in uso al 21enne. All’interno dell’abitazione, i militari hanno scoperto e sequestrato 22.410 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. Anche la sostanza stupefacente trovata addosso al giovane è stata posta sotto sequestro.

Le conseguenze giudiziarie

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato condotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con rito direttissimo. L’udienza, tuttavia, è stata rinviata. Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto la rimessa in libertà del giovane, in attesa dei successivi sviluppi processuali.

IPA