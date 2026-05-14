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Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Brescia, dove un truffatore proveniente dalla Campania è stato fermato per furto aggravato ai danni di un’anziana donna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato individuato grazie a una collaborazione tra le Squadre Mobili di Brescia, Genova e Padova, dopo aver messo a segno il colpo con la tecnica del “finto carabiniere”.

Le indagini e il fermo del truffatore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi durante mirate attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno ricevuto una segnalazione dalla Squadra Mobile di Genova riguardo la presenza in città di un’autovettura sospetta, già nota perché utilizzata da soggetti dediti a truffe con il metodo del “finto carabiniere”.

Gli agenti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione che ha permesso di individuare sia il veicolo sia il presunto autore dei reati. L’uomo, definito un “trasfertista” e considerato un vero e proprio professionista delle truffe, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e denunciato alla Procura della Repubblica.

La perquisizione e il sequestro

La successiva perquisizione personale e veicolare, estesa anche all’appartamento in centro città che il sospettato aveva preso in affitto come bed and breakfast, ha dato esito positivo. Gli agenti hanno infatti rinvenuto diversi oggetti riconducibili all’attività illecita dell’uomo, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

Grazie alla collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Padova, è stato possibile ricostruire la dinamica del furto aggravato avvenuto a Vigonza. Secondo quanto emerso, il truffatore, dopo essersi recato nel territorio patavino, avrebbe agito insieme a un complice. Quest’ultimo, spacciandosi per un dipendente comunale, ha convinto il marito della vittima ad allontanarsi dall’abitazione con la scusa di dover regolarizzare dei documenti in Comune, presumibilmente coinvolti in una truffa.

Approfittando dell’assenza dell’uomo, il truffatore si è presentato alla porta dei coniugi qualificandosi come “carabiniere”. Una volta entrato in casa, ha persuaso l’anziana donna a mostrargli tutti i preziosi e, sfruttando un momento di distrazione, ha sottratto i monili dandosi poi alla fuga.

Il riconoscimento e la denuncia

La vittima, recatasi presso gli uffici della Questura di Brescia per sporgere denuncia, ha immediatamente riconosciuto il truffatore come l’uomo che si era presentato nella sua abitazione. Inoltre, ha identificato alcuni dei gioielli recuperati dagli agenti come oggetti sottratti durante il furto.

Al termine degli accertamenti, il “trasfertista” è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e denunciato alla Procura della Repubblica. È stato inoltre riconosciuto come autore di una truffa commessa con modalità analoghe pochi giorni prima a Genova.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, proseguono le indagini per individuare il complice che ha collaborato nell’organizzazione della truffa.

L’appello della Polizia e la prevenzione

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per ricordare ai cittadini che le Forze dell’Ordine non richiedono mai somme di denaro, né informazioni personali come numeri di conto bancario, carte di credito o codici di sicurezza. Si invita pertanto la popolazione a segnalare qualsiasi episodio sospetto al numero di emergenza 112 NUE o tramite l’applicazione “YOUPOL”.

La collaborazione e l’attenzione dei cittadini sono considerate strumenti fondamentali per prevenire e contrastare gravi forme di truffa e, più in generale, i reati di qualsiasi natura.

Il commento del Questore di Brescia

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato come le truffe ai danni delle persone anziane rappresentino una delle forme di reato più deprecabili, poiché colpiscono le fasce più deboli della popolazione con raggiri particolarmente subdoli. Sartori ha ribadito l’impegno della Polizia di Stato nel contrastare questo fenomeno, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione che mirano a rendere i cittadini più consapevoli e pronti a riconoscere e denunciare tempestivamente le truffe.

IPA