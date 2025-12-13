Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio, che ha portato alla cattura di un cittadino straniero irregolare per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era solito consegnare la droga lanciandola dal terrazzo di un immobile nel Comune di Buscate, come emerso anche da un servizio televisivo di Striscia la Notizia.

Le indagini e la segnalazione televisiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la messa in onda di Striscia che aveva portato all’attenzione pubblica una fiorente attività di spaccio in un casolare abbandonato alle porte di Milano. Nel servizio veniva mostrato come i pusher, dopo aver confezionato le dosi di stupefacente e ricevuto il denaro, consegnassero la droga lanciandola dal terrazzo dell’immobile, eludendo così i controlli e riducendo i rischi di essere colti in flagranza.

L’operazione della Polizia a Buscate

Nella serata di mercoledì scorso, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Busto Arsizio, insieme al personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno intensificato i controlli nel Comune di Buscate. Durante un servizio di pattugliamento, i poliziotti hanno notato un insolito via vai di persone nei pressi di uno stabile già noto per episodi di illegalità.

Il blitz e l’arresto in flagranza

Approfittando della scarsa visibilità serale, le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire. Dopo aver fermato un soggetto trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata nello stabile, gli agenti hanno fatto irruzione nell’edificio. Il blitz ha permesso di sorprendere il pusher proprio nei punti già mostrati dal servizio televisivo, mentre era intento a preparare le dosi di droga da cedere ai clienti.

I sequestri: cocaina, hashish ed eroina

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 12 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 30 grammi di eroina, oltre a sostanza da taglio, un bilancino di precisione, telefoni cellulari e denaro contante. Il materiale sequestrato conferma la presenza di una vera e propria base di spaccio all’interno del casolare, utilizzato per la preparazione e la distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Il profilo dell’arrestato e le conseguenze giudiziarie

L’uomo arrestato, un cittadino straniero irregolare già gravato da precedenti penali, è stato immediatamente messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti è stato disposto il giudizio direttissimo, a conferma della gravità dei fatti contestati e della pericolosità sociale del soggetto.

ANSA