Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato a Catania dopo aver rubato maniglie in ottone da uno stabile. Il sospetto, un pregiudicato di 48 anni, ne aveva raccolte 39 maniglie in un sacco ed è stato trovato con un coltello e un cacciavite.

Catania: la segnalazione dei vigilanti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale di vigilanza dello stabile, nella zona di via Domenico Tempio, ha individuato l’uomo attraverso le telecamere e ha avvisato la Sala operativa della Questura di Catania tramite il numero unico di emergenza. Gli agenti delle “Nibbio”, le moto volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in pochi istanti e lo hanno fermato.

Gli attrezzi e l’ipotesi di rivendita

Nel sacco sono state trovate le 39 maniglie appena rubate. Durante la perquisizione, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di un coltello da cucina e di un cacciavite, strumenti che potrebbero essere stati utilizzati per forzare le serrature e smontare le maniglie dalle porte delle abitazioni. Secondo quanto riferito, il sospetto si sarebbe specializzato in questo tipo di furti, con l’obiettivo presumibile di rivendere la refurtiva sul mercato nero e ottenere un guadagno illecito.

L’arresto e la misura cautelare

Dopo la denuncia, il 48enne è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.