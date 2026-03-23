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È terminata con un arresto la fuga di Giuseppe Sciacca, figura di spicco dell’anarchismo insurrezionalista, fermato a Catania dagli agenti della Digos. L’uomo, 45 anni, era ricercato dalla procura generale presso la Corte di appello di Torino per reati connessi alla fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo. Dopo aver trascorso un periodo tra Roma e l’estero, Sciacca è stato individuato nei pressi dell’abitazione dei suoi familiari nel centro storico di Catania.

L’ordine di carcerazione e la condanna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura di Sciacca rappresenta l’epilogo di una lunga attività investigativa condotta dalla Digos, che ha permesso di rintracciare il latitante dopo mesi di ricerche.

Il 13 marzo scorso, la procura generale presso la Corte di appello di Torino aveva emesso un ordine di carcerazione nei confronti di Sciacca. Il provvedimento era scaturito dalla condanna a 4 anni e 5 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 17mila euro di multa, per reati legati alla fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo. La sentenza aveva reso Sciacca un ricercato a livello nazionale.

Le tappe della latitanza

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Sciacca aveva gravitato tra Roma e l’estero, cercando di sfuggire alla cattura. La sua presenza è stata infine segnalata a Catania, dove gli agenti della Digos lo hanno intercettato nei pressi dell’abitazione dei familiari, nel cuore del centro storico della città.

Precedenti e attività eversiva

Giuseppe Sciacca non era nuovo alle forze dell’ordine. Esponente dell’area anarchica catanese, era già stato arrestato nel 2019 dalla Digos di Torino per reati di fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo, nell’ambito dell’operazione “Scintilla”. La sua attività eversiva lo aveva visto protagonista di diversi episodi nel corso degli anni.

Gli episodi più gravi: terrorismo e ordigni

Uno degli episodi più significativi risale al 2004, quando Sciacca era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. In quell’occasione, aveva lanciato due bottiglie incendiarie contro il portone della stazione dei carabinieri di piazza Dante a Catania.

Altri precedenti: manifestazioni e danneggiamenti

Nel 2008, Sciacca era stato segnalato dalla Digos di Trento per accensioni pericolose, danneggiamento e lesioni personali durante una manifestazione contro la realizzazione della “Cittadella militare di Mattarello”. Sempre nello stesso anno, era stato arrestato per il lancio di ordigni esplosivi ai danni della sede della Polizia municipale di Parma.

L’attività all’estero e il ruolo in Spagna

Durante la sua permanenza all’estero, tra il 2021 e il 2023, Sciacca si era distinto come attivista dell’area anarchica antagonista in Spagna. In questo periodo, aveva assunto un ruolo di rilievo all’interno del gruppo anarchico locale, rimanendo coinvolto nel ritrovamento di ordigni esplosivi in immobili occupati.

La cattura di Sciacca segna la fine di una lunga latitanza e rappresenta un importante risultato per le forze dell’ordine impegnate nel contrasto all’eversione e ai reati connessi alla fabbricazione e detenzione di esplosivi. L’arresto è avvenuto a Catania, dove l’uomo aveva cercato rifugio presso i familiari, ma è stato individuato e fermato dagli agenti della Digos.