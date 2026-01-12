Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato e la donna con lui denunciata a Cesenatico per rapina aggravata e furto in abitazione a Cesenatico. Il soggetto, un 37enne già condannato per reati commessi in provincia di Rimini nel marzo 2022, è stato individuato nel corso di un controllo del territorio. Durante l’identificazione sono stati rinvenuti un dispositivo jammer e un coltello a serramanico, portando anche al deferimento a piede libero della donna che era con lui.

Due denunce e un arresto a Cesenatico

Nel pomeriggio di domenica 11 gennaio una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cesenatico ha notato un’autovettura che si muoveva in modo sospetto. A bordo del veicolo viaggiavano un uomo e una donna.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio mirato a prevenire la commissione di reati, hanno deciso di fermare l’auto per un controllo più approfondito.

L’identificazione e la scoperta del ricercato

Durante le procedure di identificazione è emerso che l’uomo, un 37enne di etnia rom, era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini nel luglio 2024.

L’uomo doveva scontare una condanna di oltre tre anni di reclusione per rapina aggravata e furto in abitazione, reati commessi nella provincia di Rimini nel marzo 2022.

Il controllo e il rinvenimento di oggetti sospetti

Nel corso delle verifiche i Carabinieri hanno trovato in possesso del 37enne un dispositivo tipo “jammer”, ovvero un disturbatore di segnali spesso utilizzato per inibire i telecomandi delle auto e impedirne la chiusura.

La donna che viaggiava con lui, invece, aveva in tasca un coltello a serramanico. Entrambi sono stati accompagnati presso la caserma di Cesenatico per ulteriori accertamenti.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza della Procura di Rimini e successivamente trasferito presso la Casa circondariale di Forlì per scontare la pena.

Contestualmente i Carabinieri hanno deferito a piede libero l’uomo alla Procura della Repubblica di Forlì per detenzione abusiva di apparecchiatura atta ad interferire nelle comunicazioni.

La donna è stata invece denunciata per porto ingiustificato di arma. Sia il jammer che il coltello sono stati sottoposti a sequestro.

