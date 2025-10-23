Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Chiari, su disposizione del GIP di Brescia e su richiesta della Procura. L’indagato è stato ritenuto presunto responsabile dei reati di violenza sessuale, pornografia minorile e sostituzione di persona, dopo aver adescato online 16 minori con falsi profili social.

Le indagini e la scoperta del caso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso avvio a seguito della segnalazione di un genitore, allarmato dal figlio che aveva ricevuto richieste sospette da una sedicente ragazza su un social network. Le successive attività investigative hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell’uomo, che avrebbe creato un account falso riconducibile a una coetanea delle vittime per avvicinare i ragazzi minorenni.

Il modus operandi: falsi profili e messaggi seducenti

L’indagato, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe utilizzato un profilo social fake per inviare messaggi seducenti e fotografie di giovani ragazze, con l’obiettivo di conquistare la fiducia delle vittime. In questo modo, sarebbe riuscito a indurre i minori a inviare materiale di natura sessualmente esplicita, configurando così i reati di violenza sessuale e pornografia minorile.

L’intervento delle forze dell’ordine

Grazie agli approfondimenti tecnici e alle indagini svolte, i Carabinieri della Compagnia di Chiari sono riusciti a individuare almeno 16 minori che sarebbero stati contattati con modalità analoghe. L’uomo è stato quindi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre le indagini proseguono per accertare l’eventuale presenza di ulteriori vittime.

L’appello degli inquirenti e la tutela dei minori

Le autorità di Brescia invitano chiunque abbia ricevuto messaggi sospetti o ritenga di essere stato contattato con modalità simili a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine, anche per proteggere altri possibili minori coinvolti. Viene inoltre sottolineata l’importanza della vigilanza da parte delle famiglie sull’utilizzo dei social network da parte dei più giovani, raccomandando di segnalare prontamente comportamenti anomali o sospetti.

