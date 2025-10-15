Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Comiso per associazione mafiosa, tentato omicidio aggravato e detenzione illegale di armi. Gianfranco Stracquadaini, latitante da oltre un anno e mezzo, è stato catturato in un appartamento, dove si nascondeva armato e in possesso di documenti falsi. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e ha visto impegnati uomini della Squadra Mobile di Ragusa, del Servizio Centrale Operativo, della Sisco di Catania e del Commissariato di P.S. di Vittoria. L’arresto è avvenuto in seguito alle indagini relative al tentato omicidio dell’ex collaboratore di giustizia Roberto Di Martino, avvenuto il 25 aprile 2024 a Vittoria.

Le forze dell’ordine mettono fine alla latitanza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura di Gianfranco Stracquadaini è avvenuta nelle prime ore di oggi. L’uomo, considerato di massima pericolosità e inserito nella lista dei latitanti più ricercati dal Ministero dell’Interno, si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 24 giugno 2024 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania. L’ordinanza era stata emessa a seguito di gravi indizi raccolti nei suoi confronti per associazione mafiosa, tentato omicidio aggravato in concorso e porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Il ruolo di Stracquadaini e il contesto criminale

Le indagini, avviate immediatamente dopo il tentato omicidio di Roberto Di Martino, hanno permesso di delineare il ruolo centrale di Stracquadaini nell’organizzazione criminale. Secondo gli inquirenti, il latitante avrebbe avuto un ruolo predominante nell’attuazione del piano criminoso volto all’eliminazione fisica dell’ex collaboratore di giustizia, già appartenente al clan Carbonaro Dominante. Inoltre, Stracquadaini avrebbe manifestato la volontà di costituire un nuovo gruppo criminale armato, riconducibile all’associazione mafiosa denominata Stidda.

Obiettivi e strategie del gruppo criminale

L’obiettivo principale del gruppo guidato da Stracquadaini era l’eliminazione degli ex collaboratori di giustizia presenti nel comune di Vittoria, considerati un ostacolo al controllo e alla gestione delle attività illecite nella zona. La nuova organizzazione criminale mirava a consolidare il proprio predominio su Vittoria e sull’intera provincia di Ragusa, contrastando la presenza di altri gruppi e garantendo il controllo delle attività illecite.

La fuga e la latitanza

Dopo il tentato omicidio del 25 aprile 2024, Stracquadaini era riuscito a sfuggire alla cattura e all’esecuzione del provvedimento di fermo. Da allora, si era reso irreperibile per oltre un anno e mezzo, venendo dichiarato latitante e inserito tra i ricercati di massima pericolosità a livello nazionale.

La cattura a Comiso

La svolta nelle indagini è arrivata quando gli investigatori hanno individuato un’abitazione in un quartiere popolare di Comiso, dove Stracquadaini si nascondeva. Durante l’irruzione, il latitante è stato trovato armato. Nel corso della perquisizione, sono state rinvenute due pistole semiautomatiche calibro 7,65, illegalmente detenute e complete di munizionamento, una carta d’identità falsa rilasciata dal Comune di Comiso e la somma di 6.500 euro in contanti.

Le indagini e il coordinamento tra le forze dell’ordine

L’operazione che ha portato all’arresto di Stracquadaini è stata il risultato di un lavoro congiunto tra la Squadra Mobile di Ragusa, il Servizio Centrale Operativo, la Sisco di Catania e il Commissariato di P.S. di Vittoria, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi a carico del latitante e dei suoi complici, facendo emergere la gravità indiziaria del suo coinvolgimento nei fatti contestati.

