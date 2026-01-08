Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Como per truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha individuato i sospetti grazie a un’attenta attività di monitoraggio e controllo del fenomeno delle truffe agli anziani. I due, entrambi italiani con precedenti penali, sono stati fermati dopo aver messo in atto il raggiro in un appartamento della città. Uno dei fermati è stato anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Operazione della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno arrestato due italiani: un 51enne residente a Napoli e un 52enne napoletano domiciliato a Milano, già sottoposto al regime di detenzione domiciliare. Entrambi risultano avere precedenti penali e di polizia, anche per reati simili.

Il monitoraggio delle truffe agli anziani

Negli ultimi tempi, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane. Gli agenti della Squadra Mobile hanno incrociato segnalazioni e risultati investigativi, riuscendo così a individuare nella giornata di ieri una vettura a noleggio proveniente dal napoletano, presente nella provincia di Como.

L’individuazione e il pedinamento dei sospetti

Alcuni equipaggi in borghese sono stati dislocati sia in città che nell’hinterland. Gli agenti hanno individuato l’auto sospetta con a bordo i due uomini e l’hanno seguita con discrezione, osservando ogni loro movimento. Grazie a un’attenta attività di pedinamento, la Polizia ha compreso che i due stavano per mettere in atto una truffa in un appartamento situato in viale Masia a Como.

La dinamica della truffa e l’intervento della Polizia

Secondo la ricostruzione degli agenti, mentre uno dei due uomini attendeva in auto, il complice si è finto carabiniere, presentandosi al citofono di un’abitazione e accedendo allo stabile. Dopo pochi minuti, è uscito dall’edificio, momento in cui la Polizia è intervenuta. Gli agenti hanno bloccato il falso carabiniere appena fuori dall’abitazione, trovandolo in possesso di un tesserino falso da carabiniere, denaro contante per circa 8.500 euro e monili d’oro.

Il tentativo di fuga e la resistenza a pubblico ufficiale

Nel frattempo, un altro gruppo di agenti è intervenuto sull’auto dove si trovava il complice, che, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire, rischiando di investire uno dei poliziotti. Il tentativo è stato vano: l’uomo è stato immediatamente bloccato e per lui è scattata anche la denuncia in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.

I precedenti penali e la posizione dei fermati

Portati in Questura, è emerso che entrambi gli arrestati avevano precedenti penali e di polizia. Il 52enne residente a Milano era inoltre sottoposto agli arresti domiciliari al momento del fatto.

La vittima e la restituzione dei beni

La vittima della truffa è una donna di 75 anni residente a Como. È stata invitata in Questura per sporgere denuncia e raccontare la dinamica con cui è stata raggirata. In questa occasione, le sono stati restituiti i beni sottratti durante il raggiro.

Le disposizioni dell’autorità giudiziaria

Informato il Pubblico Ministero di turno sulle attività svolte, è stato disposto che i due truffatori venissero associati alla Casa Circondariale di Como, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA