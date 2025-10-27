Arrestato a Cosenza per erogazioni indebite di prestazioni previdenziali, sequestro da 1,5 milioni di euro
Cosenza: arrestato per frode previdenziale, sequestrati beni per 1,5 milioni in indagine dei carabinieri.
Una persona è stata arrestata e posta ai domiciliari e beni per oltre 1,5 milioni sono stati sottoposti a sequestro preventivo d’urgenza dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza nell’ambito di una indagine in cui all’indagato vengono contestati i reati di falso materiale commessa dal privato in atto pubblico, frode processuale e falsa perizia per induzione. L’uomo avrebbe agito al fine di ottenere l’erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali. La somma sequestrata si riferisce all’importo per le prestazioni previdenziali che, secondo l’accusa, sarebbero state percepite indebitamente da numerose persone che si erano rivolte all’indagato. Il provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza dovrà essere sottoposto al vaglio del Gip ai fini della convalida e l’adozione del sequestro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.