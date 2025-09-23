Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Fiumicino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, originario di Roma, è stato sorpreso mentre effettuava consegne di droga in bicicletta, simulando il comportamento di un rider. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Fiumicino, che hanno fermato il sospettato in via delle Conchiglie durante una delle sue consegne su appuntamento.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio, quando gli agenti hanno notato il trentaseienne romano mentre si avvicinava ad un’auto per effettuare uno scambio sospetto. L’uomo, che si muoveva agilmente tra le strade di Fiumicino in sella alla sua bicicletta, aveva organizzato un vero e proprio servizio di delivery di droga, prendendo appuntamenti con i clienti e consegnando le dosi direttamente a bordo strada.

Il modus operandi: la droga come cibo da asporto

L’indagine ha permesso di ricostruire il sistema messo in piedi dal giovane, che aveva adottato le modalità tipiche dei rider per eludere i controlli. Una volta fissato l’orario della consegna, il pusher si presentava puntuale all’appuntamento, affiancava l’auto dell’acquirente e, con un gesto rapido, passava la dose di stupefacente in cambio del denaro. Terminata la transazione, riprendeva la sua corsa verso la tappa successiva, pronto a soddisfare le richieste dei clienti sparsi sul territorio.

Il blitz della Polizia e la scoperta della droga

Gli agenti, che da tempo monitoravano i movimenti sospetti nella zona, hanno deciso di intervenire quando hanno visto il trentaseienne fermarsi accanto a un’auto in via delle Conchiglie. Dopo avergli intimato l’alt, i poliziotti hanno proceduto a un controllo personale. Alla richiesta di svuotare le tasche, l’uomo ha tentato di disfarsi di un fazzoletto, lasciandolo cadere a terra. All’interno sono state trovate due bustine di hashish, ciascuna contrassegnata da un codice diverso, probabilmente destinate alle ultime consegne della giornata.

La perquisizione domiciliare e la reazione violenta

La situazione si è ulteriormente complicata durante la perquisizione domiciliare. Il sospettato ha reagito con ostilità, inveendo contro gli agenti e cercando di coinvolgere la compagna e un vicino di casa per ostacolare il controllo. Il vicino, intervenuto in difesa del pusher, ha spintonato i poliziotti nel tentativo di farli desistere, dando luogo a una breve colluttazione. Gli agenti sono riusciti a bloccare il fiancheggiatore, che è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il deposito segreto: hashish, cocaina e denaro contante

Una volta ripristinata la calma, la perquisizione ha dato esito positivo. In un’intercapedine ricavata sul tetto dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto un astuccio nascosto contenente circa 300 grammi di hashish e cocaina, oltre a 200 euro in contanti e un kit per il confezionamento della droga. Nel nascondiglio sono stati trovati anche alcuni fogli riepilogativi delle consegne già effettuate e di quelle ancora da completare, a conferma dell’organizzazione meticolosa dell’attività di spaccio.

L’arresto e la convalida della Procura

Al termine degli accertamenti, il trentaseienne è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, riconoscendo la gravità dei fatti contestati.

Il principio di presunzione di innocenza

Per completezza, si ricorda che, in base allo stato attuale del procedimento, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Il contesto: la lotta allo spaccio nel territorio

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio contesto di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Fiumicino. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per arginare il fenomeno, che spesso si avvale di modalità sempre più ingegnose per eludere la sorveglianza. L’utilizzo di mezzi insospettabili come la bicicletta e la simulazione di attività lecite rappresentano una nuova sfida per gli investigatori, chiamati a individuare e fermare i responsabili prima che la droga raggiunga le piazze di spaccio.

