Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Milano, dove un uomo di 48 anni è stato fermato con l’accusa di aver compiuto una serie di rapine ai danni di esercizi commerciali tra settembre e ottobre. L’uomo, cittadino italiano, è stato individuato grazie a un’attenta attività investigativa e condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano — VII Dipartimento. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato, ritenuto responsabile di cinque rapine avvenute in pochi giorni.

L’attività investigativa si è inserita nel quadro del monitoraggio quotidiano del fenomeno delle rapine ai danni di esercizi commerciali. Il 6 ottobre, durante un controllo in via Acerenza, gli agenti hanno notato un uomo su una bicicletta che corrispondeva alle descrizioni dell’autore di una rapina a mano armata avvenuta la sera del 29 settembre presso un solarium di Piazzale Lugano.

Il controllo e la perquisizione

I cosiddetti “Falchi” della Squadra Mobile hanno deciso di fermare l’uomo per un controllo. Dopo averlo identificato, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento degli abiti utilizzati durante la rapina del 29 settembre e in altri episodi criminosi, oltre a una pistola scacciacani.

Questi elementi hanno fornito ulteriori indizi sulla responsabilità del sospettato, collegandolo a diversi episodi di rapina avvenuti nella stessa zona.

La ricostruzione degli eventi

L’analisi degli eventi criminali, la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le testimonianze delle vittime e i riconoscimenti fotografici hanno permesso agli investigatori di attribuire all’uomo la responsabilità della rapina al solarium e di altre quattro rapine commesse il 10 ottobre.

Secondo la ricostruzione, la mattina del 10 ottobre il sospettato avrebbe prima rapinato una caffetteria in via degli Imbriani, per poi dirigersi verso una farmacia di Piazza Bausan, presa di mira intorno alle 11.30. In serata, avrebbe tentato una rapina in un fast food sempre in via degli Imbriani, ma la commessa, spaventata dalla pistola, è riuscita a fuggire, costringendo il malvivente a desistere. Poco dopo, l’uomo avrebbe invece rapinato una gelateria in via Benedetto Varchi.

Il modus operandi

In tutti gli episodi, il rapinatore si è finto cliente per non destare sospetti, per poi estrarre la pistola e minacciare le vittime. Ha sempre agito a volto scoperto, indossando al massimo un cappello. Il bottino complessivo delle cinque rapine effettuate a Milano è stato superiore a 2 mila euro in tre giorni.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto una misura cautelare, accolta dal GIP. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di San Vittore.