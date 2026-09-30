Arrestato a Napoli Giuseppe Del Prete, esponente del clan Mazzarella: era nascosto in un armadio
Arrestato Giuseppe Del Prete, latitante del clan Mazzarella, trovato nel doppiofondo di un armadio
Era latitante dallo scorso 3 marzo, Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, arrestato all’alba di oggi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella dopo essere stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha tentato di sfuggire all’arresto nascondendosi in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.