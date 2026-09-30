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Arrestato a Napoli Giuseppe Del Prete, esponente del clan Mazzarella: era nascosto in un armadio

Arrestato Giuseppe Del Prete, latitante del clan Mazzarella, trovato nel doppiofondo di un armadio

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Era latitante dallo scorso 3 marzo, Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, arrestato all’alba di oggi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella dopo essere stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha tentato di sfuggire all’arresto nascondendosi in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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