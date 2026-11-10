Arrestato a Novara un finto carabiniere con un bottino da 5600 euro più gioielli, così ha truffato un 86enne

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 39enne è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata ai danni di un anziano di 86 anni. L’uomo, di origini catanesi, è stato fermato a Novara dopo aver ritirato denaro in contanti per 5.600 euro e gioielli con il raggiro del finto carabiniere.

Novara: la truffa, il fermo e la refurtiva

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato l’uomo durante un servizio mirato al contrasto dei reati predatori. Il sospettato, cittadino italiano nato e residente a Catania, era al telefono con presunti complici mentre raggiungeva un condominio di via Monte Rosa ed entrava nell’edificio.

Uscito pochi minuti dopo e in fretta, è stato fermato e controllato. Aveva con sé 5.600 euro, una collana e un anello d’oro. Gli accertamenti hanno permesso di ricondurre i beni a una truffa appena commessa: secondo gli investigatori, il 39enne aveva agito come incaricato del ritiro.

Il raggiro del finto carabiniere

In questo tipo di truffa, un complice telefona alla vittima fingendosi appartenente alle Forze dell’Ordine e sostiene che sia stato commesso un crimine al quale la persona potrebbe essere collegata. Con modi minacciosi, la convince a preparare denaro e oggetti preziosi, presentati come beni da verificare perché potrebbero provenire da una presunta refurtiva.

Un secondo complice si presenta poi a casa della vittima, sempre spacciandosi per un rappresentante delle Forze dell’Ordine, e ritira i beni con il pretesto di controllarli. Le persone raggirate, spesso anziane e fragili, possono impiegare anche alcune ore prima di rendersi conto dell’accaduto; oltre al danno economico, rischiano di perdere oggetti dal valore affettivo.

La denuncia e l’arresto

Nel caso ricostruito dagli agenti, la vittima è un uomo di 86enne, convinto poco prima al telefono da complici ignoti a prelevare una consistente somma di contanti dalla propria banca. L’anziano ha presentato querela e ha riconosciuto sia il presunto autore sia i beni sottratti, che gli sono stati restituiti subito dalla Squadra Mobile.

L’uomo è stato arrestato per truffa aggravata in concorso con persone al momento non identificate e accompagnato nel carcere di Novara, in attesa dell’udienza di convalida. La Polizia ricorda che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine può chiedere la consegna di contanti o oggetti di valore e invita a segnalare richieste di questo genere al Numero Unico di Emergenza 112.

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