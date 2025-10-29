Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dalla Squadra Mobile di Padova per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Un uomo di 41 anni, originario della Campania e già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Verona, su richiesta della Procura della Repubblica scaligera. L’indagine ha permesso di attribuirgli cinque truffe commesse tra marzo ed aprile nelle province di Padova, Verona e Brescia.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via il 15 aprile, quando il sospettato si è presentato presso l’abitazione di una donna di 88 anni residente a Padova. Fingendosi un avvocato incaricato dal figlio della vittima, l’uomo ha raccontato che il figlio era stato appena derubato e aveva urgente bisogno di soldi e gioielli. Per rendere la messinscena ancora più credibile, il truffatore ha telefonato a due complici, un uomo e una donna, che si sono spacciati per i figli della vittima, fingendo disperazione e convincendola così a consegnare tutto ciò che aveva in casa.

Le modalità della truffa: il raggiro agli anziani

La donna, persuasa di aiutare i propri figli, ha consegnato al malvivente qualche centinaio di euro e tutti i gioielli, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Episodi simili si sono verificati anche il 16 aprile e il 18 aprile a Verona, dove il sospettato ha raggirato una donna di 91 anni con la stessa tecnica: fingendosi avvocato incaricato dal figlio, ha raccontato che quest’ultimo aveva subito il furto dell’auto e necessitava di denaro. Non soddisfatto della somma ricevuta, il truffatore ha persino strappato una collanina d’oro dal collo della vittima prima di darsi alla fuga.

Altri episodi nelle province venete e lombarde

Nella stessa Verona, il 28 marzo, l’uomo ha colpito in due occasioni, sempre con lo stesso modus operandi, ai danni di una donna di 89 anni e una di 87 anni. In questi casi, ha raccontato alle vittime che il figlio aveva investito una persona e che era necessario pagare una cauzione per evitare il carcere. Anche a Brescia, il 4 aprile, il truffatore ha messo in atto la stessa strategia, riuscendo a sottrarre denaro a una donna di 77 anni all’interno della sua abitazione.

L’attività investigativa e l’arresto

Le indagini della Squadra Mobile di Padova sono partite dopo il primo episodio avvenuto in città. Analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo le vie di fuga percorse dal malvivente subito dopo il colpo di aprile, gli investigatori sono riusciti a ricostruire in modo dettagliato tutti gli episodi contestati. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere elementi probatori fondamentali per l’emissione del provvedimento cautelare da parte dell’autorità giudiziaria.

Il ruolo delle intercettazioni e delle analisi telefoniche

Un elemento chiave dell’indagine è stato l’individuazione dell’utenza telefonica utilizzata dal truffatore. La tracciatura degli spostamenti effettuati dall’uomo nelle città di Padova, Verona e Brescia ha consentito di collegare i cinque episodi di truffa e di contestarli formalmente davanti all’Autorità giudiziaria.

