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Eseguito un arresto dai Carabinieri di Riace e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Roccella Jonica. L’uomo è stato fermato per detenzione di arma clandestina dopo che è stata scoperta una “penna-pistola” durante una perquisizione domiciliare. L’arma camuffata era pronta all’uso e accompagnata da diverse munizioni.

La scoperta durante una perquisizione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi in una casa di Riace. Durante un’attività di perquisizione, i militari dell’Arma hanno notato tra gli oggetti comuni del salotto una penna che, a un esame più attento, si è rivelata essere una vera e propria arma da fuoco. Si trattava di una “penna-pistola”, dotata di tutti i meccanismi necessari per funzionare come un’arma letale.

Un oggetto insidioso e difficile da individuare

La particolarità di questa arma sta proprio nella sua capacità di passare inosservata. La penna-pistola può essere trasportata e occultata con estrema facilità, rendendo difficile il suo rinvenimento durante i controlli ordinari. Questo tipo di arma clandestina rappresenta un pericolo aggiuntivo proprio per la sua semplicità e per la possibilità di essere confusa con un oggetto di uso quotidiano.

Precedenti nella zona

Non si tratta di un caso isolato nella zona. Appena pochi mesi fa, nel vicino Comune di Camini (RC), i Carabinieri avevano già sequestrato un manufatto simile. Anche in quell’occasione era scattato un arresto per detenzione di arma clandestina. Questo dato conferma come il fenomeno delle armi camuffate sia una realtà con cui le forze dell’ordine devono confrontarsi sempre più spesso nel territorio della Locride.

L’arresto e le indagini in corso

L’uomo trovato in possesso della penna-pistola dovrà ora spiegare la presenza dell’arma e delle munizioni, una delle quali era già inserita all’interno della pistola, pronta per essere utilizzata.

Il contesto territoriale

La zona della Locride, e in particolare i comuni di Riace, Roccella Jonica e Camini, si conferma dunque un’area in cui le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nel contrasto alla detenzione illegale di armi. Il ritrovamento di armi camuffate come oggetti di uso quotidiano rappresenta una sfida ulteriore per la sicurezza pubblica e richiede attenzione e competenza da parte degli operatori di polizia.

IPA