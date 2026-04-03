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Eseguito un arresto per tentata truffa aggravata a Rieti, dove un giovane egiziano è stato fermato mentre tentava di raggirare una donna fingendosi operatore postale. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione tempestiva della vittima e all’azione coordinata degli agenti della Squadra Mobile, che hanno bloccato il sospettato all’interno dell’abitazione della donna.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando la Sala Operativa della Questura di Rieti ha ricevuto una chiamata di emergenza da parte di una residente del capoluogo. La donna ha riferito di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per suo nipote, le aveva chiesto 2800 euro con la scusa di dover ritirare una ricevuta postale. Durante la conversazione, la vittima ha confermato di avere la somma richiesta in casa, e l’interlocutore le ha annunciato che un presunto operatore delle poste si sarebbe recato a breve presso la sua abitazione per ritirare il denaro.

Il tentativo di truffa e l’arresto in flagranza

Poco dopo la telefonata, la donna ha effettivamente ricevuto la visita di un giovane che si è presentato come dipendente delle poste italiane. Tuttavia, al momento della consegna del denaro, il ragazzo è stato prontamente bloccato dagli agenti della Squadra Mobile, che si erano già appostati all’interno dell’abitazione della vittima, pronti ad intervenire. L’uomo è stato identificato come un cittadino egiziano di 19 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di polizia.

Perquisizione e ulteriori accertamenti

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto in possesso del giovane una bustina in cellophane contenente quasi un grammo di hashish, un telefono cellulare e un biglietto ferroviario per la tratta Napoli-Roma. Gli investigatori hanno quindi proceduto all’analisi delle chat WhatsApp presenti sullo smartphone sequestrato, individuando elementi utili alle indagini, tra cui messaggi che suggerivano la presenza di complici e fornivano istruzioni sull’obiettivo della truffa.

L’esito giudiziario e le conseguenze amministrative

Il cittadino egiziano è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale. Dopo la convalida dell’arresto e il giudizio per direttissima, il giovane è stato rimesso in libertà. Contestualmente, è stato segnalato al Prefetto di Napoli quale assuntore di sostanze stupefacenti, per i provvedimenti amministrativi di competenza.

IPA