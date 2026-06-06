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È stato arrestato un uomo di 50 anni di cittadinanza albanese per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nella zona di Marina Centro, dove l’uomo, già ricercato dal 2019 per una condanna definitiva, è stato sorpreso in possesso di 94 grammi di cocaina. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato durante un servizio di osservazione presso un hotel.

L’indagine e l’arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati di criminalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Squadra Mobile avevano da tempo posto sotto osservazione l’uomo, sospettato di essere coinvolto nello spaccio.

La mattina del 5 giugno, gli agenti hanno individuato il possibile alloggio del sospettato presso un hotel nella zona di Marina Centro. Durante un servizio di osservazione, il soggetto è stato notato mentre usciva e rientrava più volte dalla struttura, mostrando evidenti segni di nervosismo. Gli agenti hanno riconosciuto l’uomo grazie ai numerosi tatuaggi sulle braccia, che lo rendevano facilmente identificabile.

Una volta accertata la sua identità e la regolare registrazione come ospite dell’albergo, il personale della Squadra Mobile è intervenuto all’interno della stanza affittata. Sul tavolino della camera era ben visibile un involucro in cellophane aperto, contenente polvere bianca e alcune dosi già pronte. La sostanza è stata successivamente identificata come cocaina. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Il quantitativo sequestrato e gli accertamenti

Nel corso delle verifiche, l’uomo è stato trovato in possesso di 94 grammi di cocaina. Dopo l’arresto, è stato accompagnato presso la Questura, dove sono stati effettuati i riscontri sulle impronte digitali. È così emerso che a suo carico, ma con un altro nominativo, pendeva dal 2019 un provvedimento di unificazione pene concorrenti e un decreto di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rimini.

La condanna definitiva prevedeva l’espiazione di una pena complessiva di 5 anni, 7 mesi e 9 giorni di reclusione, in relazione a condanne per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, per fatti risalenti agli anni 2004 e 2015.

Le conseguenze dell’arresto

L’uomo, di cittadinanza albanese, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per l’arresto in flagranza è stato disposto il rito direttissimo. L’operazione rappresenta un ulteriore risultato nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte delle forze dell’ordine.

IPA