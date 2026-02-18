Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per omicidio dalla Polizia di Frontiera all’aeroporto di Rimini. Un cittadino albanese di 47 anni, ricercato da tredici anni per un omicidio commesso in Grecia, è stato fermato ieri pomeriggio appena sceso da un volo proveniente da Tirana. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità greche per omicidio e tentato omicidio.

I dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto presso l’Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini. Gli agenti della Polizia di Frontiera erano già in allerta nelle ore precedenti all’atterraggio del volo proveniente da Tirana, grazie a un’attività investigativa coordinata a livello internazionale.

L’uomo arrestato, un cittadino albanese di 47 anni, era ricercato dal 2012 per un omicidio e un tentato omicidio avvenuti in una località balneare della Grecia orientale. Secondo quanto ricostruito, i reati sarebbero stati commessi mediante l’uso di un’arma da fuoco. Dopo il delitto, il sospettato si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce tra Grecia e Albania.

La fuga e la cattura

Per tredici anni l’uomo è riuscito a sottrarsi alla cattura, spostandosi tra diversi Paesi. Decisivo per la sua individuazione è stato lo scambio di informazioni tra il Dipartimento di P.S. – SIRENE, la Polizia di Stato italiana e le forze di polizia elleniche. Gli agenti della Polizia di Frontiera di Rimini hanno atteso il volo sulla pista e, non appena il passeggero ha varcato i controlli documentali, hanno proceduto al fermo senza che l’uomo opponesse resistenza.

Le procedure successive all’arresto

Dopo l’arresto, il cittadino albanese è stato condotto negli uffici della Polizia di Frontiera per le procedure di identificazione. Successivamente, è stato trasferito presso la casa circondariale di Rimini, dove resterà in attesa dell’udienza davanti alla Corte d’Appello di Bologna, competente per l’estradizione.

L’iter giudiziario e la cooperazione internazionale

Nei prossimi giorni, le autorità greche dovranno formalizzare la richiesta di consegna ai fini estradizionali. Sarà compito dei giudici della Corte di Appello di Bologna valutare la sussistenza dei presupposti per l’estradizione verso la Grecia, dove il cittadino albanese dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio.

