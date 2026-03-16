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Furto aggravato, detenzione di sostanze stupefacenti e rapina sono le accuse che hanno portato all’arresto di un giovane tunisino di 22 anni nel centro di Roma. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato identificato grazie a un dettaglio insolito: il braccio destro ingessato, immortalato dalle telecamere di sorveglianza durante una delle sue azioni criminali. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi-Campo Marzio, dopo che il giovane aveva continuato a delinquere nonostante fosse sottoposto all’obbligo di firma imposto dall’Autorità giudiziaria.

Le indagini e il riconoscimento decisivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane tunisino è stato rintracciato a Ponte Sisto, nel cuore della movida romana. Gli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio lo hanno arrestato dopo aver raccolto elementi che lo collegavano a diversi episodi predatori avvenuti nel centro della capitale. Il dettaglio del braccio ingessato, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, si è rivelato fondamentale per il suo riconoscimento: la vittima di una delle rapine, infatti, non ha avuto dubbi nell’identificarlo durante la ricognizione fotografica.

I precedenti e l’arresto in flagranza

Il giovane era già noto nella zona per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso gennaio, gli stessi agenti del I Distretto lo avevano arrestato in flagranza mentre, insieme a un complice che fungeva da palo, tentava di scassinare un veicolo in sosta per rubare gli oggetti custoditi all’interno. Durante la perquisizione, era stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di una ventina di dosi di hashish, destinate probabilmente al mercato locale. Per questi fatti, era stato arrestato con le accuse di tentato furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva poi disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.

La rapina ai danni dello studente statunitense

Nonostante le restrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, il giovane avrebbe continuato a compiere reati analoghi nei mesi successivi. La notte del 15 febbraio, insieme a un complice, si sarebbe reso responsabile di una rapina ai danni di uno studente universitario statunitense. L’aggressione è avvenuta a Roma in Corso Vittorio Emanuele II, dove la vittima è stata avvicinata e derubata di una collanina d’oro strappata dal collo.

Le indagini e l’aggravamento della misura cautelare

Le indagini della Polizia di Stato sono partite immediatamente dopo l’episodio. Gli investigatori hanno analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza, individuando il particolare del vistoso gesso al braccio destro di uno dei rapinatori. Questo dettaglio ha permesso di associare il volto del giovane tunisino al suo nome, consolidando il quadro indiziario a suo carico. Sulla base delle nuove prove, il Giudice per le Indagini Preliminari ha deciso di aggravare la misura cautelare, sostituendo l’obbligo di firma con la custodia in carcere.

Il “rapinatore ingessato” si trova ora ristretto presso la casa circondariale di Rebibbia.

IPA