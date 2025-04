Arrestato a Roma per revenge porn, ricattava l'ex in cambio di soldi: video intimi mandati a parenti e amici

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per atti persecutori il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Roma. Un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver perseguitato la sua ex compagna con minacce e ricatti.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, nonostante il rifiuto della vittima, ha continuato a perseguitarla, inviando minacce e diffondendo immagini e video intimi ad amici e parenti. La giovane donna, esasperata dalle continue intimidazioni, si è rivolta ai poliziotti del III Distretto Fidene, denunciando il comportamento ossessivo dell’ex compagno.

La denuncia della vittima

La vittima ha raccontato che l’incubo è iniziato durante l’ultimo anno della loro relazione, terminata nell’ottobre 2024. Nonostante la fine della storia durata circa tre anni, l’uomo ha iniziato a perseguitarla, accusandola di tradimenti e minacciandola di rendere pubblici i video intimi in cambio di denaro. La donna, temendo ritorsioni, ha ceduto alle richieste fino a quando non ha deciso di bloccare l’ex compagno, il quale ha continuato a minacciarla contattando persone a lei vicine.

Conseguenze per la vittima

I comportamenti molesti e minacciosi dell’uomo hanno costretto la vittima a cambiare le sue abitudini di vita, vivendo in uno stato di costante preoccupazione per la sua sicurezza e quella della figlia. Alla fine, il 37enne è stato arrestato per atti persecutori a causa del suo comportamento ossessivo e minaccioso nei confronti dell’ex compagna.

Presunzione di innocenza

Si precisa che, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, l’indagato è da ritenere presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Fonte foto: IPA