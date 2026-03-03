Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Siderno (Reggio Calabria), dove nella mattinata del 20 febbraio 2026 è stato fermato il pregiudicato Francesco Costa, accusato di traffico di stupefacenti. L’uomo, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, era ricercato da mesi nell’ambito di un’indagine che ha portato alla luce i rapporti tra la criminalità organizzata calabrese, lombarda e campana.

Operazione Skyfall: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto di Costa, classe ’79, è avvenuto a seguito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza del capoluogo lombardo. L’operazione, denominata Skyfall, ha visto coinvolti diversi soggetti legati a clan di spicco della criminalità organizzata, tra cui i Barbaro di Platì e i Morabito di Africo, entrambi comuni della provincia di Reggio Calabria.

L’arresto a Siderno: i dettagli dell’operazione

Il quarantaseienne è stato individuato intorno alle 11 della mattina del 20 febbraio 2026, mentre viaggiava come passeggero su un’autovettura nei pressi del campo sportivo di via Dello Sport a Siderno. Nonostante il conducente del veicolo abbia tentato di eludere il controllo degli agenti della Squadra Mobile, Costa è stato prontamente bloccato e tratto in arresto. Il conducente, invece, risulta attualmente indagato per favoreggiamento personale.

Le ordinanze di custodia cautelare e la fuga

L’arresto è stato eseguito in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere: la prima emessa l’11 novembre 2025 dal GIP del Tribunale di Milano, la seconda di conferma emessa il 1 dicembre 2025 dal GIP del Tribunale di Pavia, su richiesta dell’Autorità giudiziaria milanese per competenza territoriale. Dalla fine di novembre 2025, Costa si era reso irreperibile, sottraendosi alla cattura disposta nell’ambito dell’operazione Skyfall.

Un’indagine che coinvolge 28 persone e i clan calabresi

L’operazione Skyfall ha portato all’arresto di 28 soggetti coinvolti, a vario titolo, nel traffico di sostanze stupefacenti. Tra questi figurano elementi di spicco dei clan Barbaro di Platì e Morabito di Africo, entrambi noti per la loro influenza nel panorama della criminalità organizzata calabrese. L’inchiesta ha permesso di ricostruire i collegamenti e gli accordi tra esponenti delle organizzazioni criminali attive in Calabria, Lombardia e Campania, facendo luce sui traffici illeciti di droga che attraversano queste regioni.

Il ruolo di Costa Francesco e i precedenti familiari

Secondo quanto emerso dalle indagini, Francesco Costa avrebbe acquistato, in sei occasioni diverse, tra l’8 luglio 2020 e il 10 febbraio 2021, un totale di 15 kg di cocaina, con l’intento di rivenderla. Il suo nome non è nuovo alle cronache giudiziarie: è infatti figlio del defunto boss Pietro Costa, che insieme ai fratelli Giuseppe e Tommaso, guidava l’omonimo sodalizio criminale. La cosca “Costa” fu protagonista, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, di una sanguinosa faida contro la cosca “Commisso”, che provocò numerose vittime da entrambe le parti.

La conclusione dell’operazione e la situazione attuale

Al termine delle formalità di rito, Francesco Costa è stato associato alla Casa Circondariale di Locri, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’indagine Skyfall, pur nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, ha rappresentato un duro colpo per le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di stupefacenti tra Calabria, Lombardia e Campania. L’attenzione resta alta su Siderno e sulle dinamiche della criminalità organizzata locale.

