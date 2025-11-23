Arrestato a Torino il sedicente re dei maranza Don Alì: il fermo dopo la spedizione punitiva contro un maestro

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le ultime gesta di Don Alì non sono passate inosservate. Autonominatosi “re dei maranza“, un titolo con il quale si presentava sui suoi profili social, il content creator è stato arrestato a Torino. La polizia lo ha rintracciato in una cantina di un condominio del quartiere Barriera di Milano, dove si era nascosto per sfuggire al fermo. All’arrivo degli agenti, Don Alì ha tentato la fuga a piedi ma è stato catturato poco dopo. Contro di lui le ipotesi di reato di atti persecutori e diffamazione aggravata. Le indagini erano scattate dopo la denuncia di un maestro: l’uomo era stato bersaglio di un blitz da parte del tiktoker, che insieme ad alcuni amici lo aveva accerchiato e accusato di molestare i bambini. Il tutto era stato registrato in diretta per essere mandato sui social, e l’uomo era stato mostrato senza censure.

Sabato 22 novembre Don Alì è stato arrestato a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, dove si era rifugiato all’interno della cantina di un palazzo. In questo modo il titkoker ha cercato di sfuggire alla cattura, ma gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato.

Sentendosi braccato il 24enne – scrive Corriere della Sera – ha tentato una corsa a piedi per seminare gli agenti, ma la fuga è stata vana. Contro di lui la Procura di Torino ha formulato la richiesta di custodia cautelare in carcere per atti persecutori e diffamazione aggravata.

Altri provvedimenti sono stati emessi nei confronti di due giovani ritenuti i complici del content creator, di 24 e 27 anni, per i quali è stato disposto l’obbligo di firma.

Come anticipato, a portare la Procura a disporre l’arresto di Don Alì sono stati due episodi: l’agguato ad un maestro delle scuole elementari e un’aggressione a una troupe televisiva di Rete 4.

L’agguato al maestro

Negli ultimi mesi Don Alì e altri due giovani hanno accerchiato e minacciato un uomo, risultato essere un maestro della scuola primaria, contro il quale il gruppo ha rivolto la pesante accusa di molestare i bambini. L’uomo è stato ripreso e, senza il suo consenso, la sua immagine è stata postata sui social.

Durante l’accerchiamento il maestro si trovava in compagnia della figlia di 3 anni e mezzo. “Se la prossima volta abusi un bambino, finirà molto peggio”. L’uomo ha denunciato il fatto agli inquirenti, lamentando uno stato di ansia, noie con il sonno e il drastico cambio delle abitudini quotidiane. Le accuse di pedofilia e molestie sui minori, infine, si sono rivelate infondate.

L’episodio era stato portato all’attenzione de Le Iene, che hanno raggiunto Don Alì con l’inviato Luigi Pelazza. In un primo momento il tiktoker ha tentato di prendersi la scena, minacciando e sbeffeggiando Pelazza che, alla fine, è riuscito a metterlo di fronte alle sue responsabilità.

L’aggressione alla troupe di Dritto e Rovescio

Martedì 11 novembre una troupe di Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio, è stata aggredita nel quartiere di Barriera di Milano dove si era recata per girare un servizio su Don Alì.

Un uomo incappucciato e armato di mazza chiodata ha sfondato il parabrezza dell’auto e si è dato alla fuga, fortunatamente senza conseguenze per gli operatori. Come scrive il Corriere della Sera, la Squadra Mobile avrebbe scoperto che dietro l’attacco agli inviati di Del Debbio ci sarebbe Don Alì in persona.