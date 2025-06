Arrestato a Torino mentre spaccia si dichiara minorenne, dopo gli accertamenti emerge una verità differente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio a Torino. Un giovane cittadino senegalese è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti e false dichiarazioni sull’identità personale. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi nella zona del Parco Dora.

Segnalazioni e intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da diverse segnalazioni ricevute tramite l’applicazione “YOUPOL”. Le segnalazioni riguardavano la presenza di soggetti dediti all’attività di spaccio nella zona compresa fra Corso Gamba, Corso Rosai, via Costaguta e via Crosato. Gli agenti del Commissariato di P.S. San Donato hanno quindi effettuato un’attenta perlustrazione dell’area.

L’arresto

Durante il pattugliamento, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un ragazzo che giungeva a bordo di un monopattino da Corso Principe Oddone. Il giovane, dopo essersi guardato intorno, ha nascosto rapidamente un sacchetto all’interno di una fessura di un new jersey. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di recuperare il sacchetto, che conteneva 25 frammenti e 2 involucri di cocaina.

False dichiarazioni e arresto

Il giovane ha dichiarato di essere minorenne al momento del controllo, ma è stato trovato in possesso di tre smartphone, presumibilmente utilizzati per essere contattato dagli acquirenti della droga. Negli uffici di Polizia, ulteriori accertamenti hanno rivelato che il ragazzo era in realtà maggiorenne. Di conseguenza, è stato arrestato sia per la detenzione della sostanza stupefacente che per aver fornito false generalità. L’arresto è stato successivamente convalidato.

Fase delle indagini

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato fino alla sentenza definitiva. L’operazione sottolinea l’importanza delle segnalazioni dei cittadini e della collaborazione con le forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

