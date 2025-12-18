Arrestato a Udine per aver filmato le figlie nude della compagna, ha anche provato a distruggere lo smartphone

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un installatore di sistemi di videosorveglianza è stato arrestato a Udine per aver filmato le figlie minorenni della compagna tramite microcamere installate in casa. L’uomo avrebbe anche avuto accesso illecito ai sistemi dei clienti: è accusato di interferenze illecite e detenzione di materiale pedopornografico.

Filmava le figlie nude della compagna: arrestato un uomo a Udine

Un uomo, installatore di sistemi di videosorveglianza, è stato arrestato a Udine per aver filmato le figlie della compagna. Lo ha reso noto il Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste.

Le indagini sono partite dalla segnalazione della madre delle due ragazze, che a settembre si è rivolta ai Carabinieri dopo aver trovato alcune foto nel cellulare del convivente. Le foto, come riportato dalle Forze dell’Ordine, ritraevano “le sue figlie in stato di nudità”.

La segnalazione da parte della donna ha dato il via alle indagini, condotte dalla sezione Cyber del Nucleo Investigativo di Trieste.

L’uomo ha cercato di distruggere lo smartphone

Secondo quanto comunicato dalle Forze dell’Ordine, l’uomo avrebbe tentato di distruggere le prove spezzando il proprio smartphone in più parti.

Tuttavia, i militari sono comunque riusciti a recuperare tutto il contenuto del dispositivo, nonostante il gesto dell’uomo. Gli investigatori hanno trovato nella memoria del cellulare diverse fotografie raffiguranti le minorenni in stato di nudità.

Le analisi hanno permesso di scoprire che le immagini venivano acquisite mediante microcamere installate in casa della convivente a Udine, in particolare nel bagno.

È seguita una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, durante la quale sono stati sequestrati e analizzati altri dispositivi informatici.

L’installatore accedeva ai sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di evidenziare inoltre che l’installatore di Udine aveva accesso illecito ai sistemi di videosorveglianza dei propri clienti.

Possedeva infatti un’app sul proprio smartphone, attraverso cui accedeva in tempo reale alle telecamere installate in abitazioni private.

Tutti gli interessati sono stati informati e hanno sporto denuncia, mentre l’uomo è stato arrestato.

Dovrà rispondere dei reati di interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pedopornografico.

I dati dei reati su minori in Italia

Il caso di Udine non è purtroppo isolato.

Secondo i dati condivisi dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, solo nel 2024 i reati contro i minori sono stati 7.204.

Si è registrato un aumento della pornografia minorile (+63%) e della detenzione di materiale pedopornografico (+36%).