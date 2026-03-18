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Un arresto in un intervento della Polizia nella notte tra il 17 e il 18 marzo a Vicenza. Un cittadino senegalese di 31 anni è stato fermato con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver minacciato con un’arma un uomo americano per sottrargli il cellulare e del denaro.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore del 18 marzo 2026, quando la Squadra Volanti della Questura di Vicenza ha tratto in arresto il sospettato. L’intervento degli agenti è stato reso possibile grazie a una segnalazione della Radiomobile dei Carabinieri, che aveva diffuso una nota di ricerca corredata da un fotogramma delle telecamere di sorveglianza.

La dinamica dei fatti

L’episodio ha avuto luogo in Contrà Pescherie Vecchie, dove la vittima, un cittadino americano nato nel 1979, è stata avvicinata dal senegalese. Secondo la ricostruzione fornita dalla parte offesa, l’aggressore si è inizialmente rivolto a lui con la richiesta di una sigaretta e di un accendino. Poco dopo, però, la situazione è degenerata: l’uomo ha sottratto con la forza il telefono cellulare della vittima, dando origine a una colluttazione.

Durante il confronto, l’aggressore ha estratto un coltello da cucina con manico in plastica nero, minacciando sia la vittima sia un testimone presente. Ha quindi preteso la consegna di una banconota da 50 euro in cambio della restituzione del cellulare appena sottratto. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

L’arresto e il sequestro

Intorno alle ore 02:15, una Volante della Polizia ha individuato in via Allende un individuo corrispondente alla descrizione fornita. Alla vista degli agenti, il sospettato ha tentato di disfarsi della banconota da 50 euro, gettandola via in modo furtivo. Nonostante la perquisizione personale abbia dato esito negativo, a circa 50 metri dal luogo del controllo è stato rinvenuto, abbandonato in un’aiuola, il coltello utilizzato per la rapina.

Durante il trasporto in Questura, il 31enne ha opposto una forte resistenza fisica, scalciando e colpendo gli operatori di polizia. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro sia del denaro che dell’arma.

Le indagini e i precedenti

Le successive dichiarazioni della vittima, che ha formalizzato la denuncia, hanno permesso di ricostruire con precisione l’accaduto. Gli accertamenti svolti tramite la Banca Dati SDI hanno inoltre rivelato che l’uomo arrestato era stato scarcerato proprio nella mattinata del 17 marzo, dopo aver scontato una condanna per rapina.

Le conseguenze giudiziarie

Su disposizione del Sostituto Procuratore, il cittadino senegalese è stato associato presso la Casa Circondariale di Vicenza, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che, secondo il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona arrestata sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

IPA