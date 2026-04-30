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Eseguito un arresto all’aeroporto di Alghero. Un uomo è stato fermato per traffico di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 64 ovuli di cocaina ed eroina ingeriti, trasportati all’interno del proprio corpo. L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari, nell’ambito di controlli mirati contro immigrazione clandestina e traffico di droga.

Operazione della Polizia di Stato all’aeroporto di Alghero

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta presso l’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero. Gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno intensificato i controlli sui passeggeri in arrivo, con particolare attenzione ai voli provenienti da città considerate a rischio per il traffico di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina.

Il fermo e i primi sospetti

Durante i controlli, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un uomo appena sbarcato da un volo proveniente da Bologna. Il soggetto mostrava uno stato di agitazione evidente e segni di sofferenza fisica, elementi che hanno insospettito gli agenti. Le prime verifiche non hanno portato al rinvenimento di droga, ma le spiegazioni fornite dall’uomo circa il motivo del suo soggiorno in Italia sono apparse vaghe e contraddittorie, alimentando ulteriori dubbi sulla sua posizione.

L’aggravarsi delle condizioni e il ricovero in ospedale

Con il passare dei minuti, le condizioni fisiche dell’uomo sono peggiorate sensibilmente. Gli agenti hanno quindi deciso di trasferirlo presso l’Ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari per accertamenti medici urgenti. Qui, il personale sanitario ha sottoposto il sospetto a una TAC addominale, che ha permesso di individuare la presenza di numerosi involucri all’interno del suo corpo.

Il sequestro della droga: 64 ovuli di cocaina ed eroina

L’esame radiologico ha confermato i sospetti degli investigatori: nell’addome dell’uomo erano nascosti 64 ovuli contenenti cocaina ed eroina, per un peso complessivo di circa 1 chilogrammo. Il metodo utilizzato, quello del cosiddetto “body packing”, è tristemente noto per i rischi elevati sia per la salute del trasportatore sia per la difficoltà di individuazione durante i controlli di routine.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti medici e delle procedure di recupero degli ovuli, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. È stato quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora valutare la sua posizione e decidere sulle eventuali misure cautelari da applicare.

Il ruolo degli aeroporti nel traffico internazionale di droga

Gli aeroporti rappresentano spesso uno snodo cruciale per il traffico di sostanze stupefacenti a livello internazionale. I corrieri, come nel caso avvenuto ad Alghero, ricorrono a tecniche sempre più sofisticate per eludere i controlli, mettendo a rischio la propria vita e contribuendo all’espansione del mercato illecito di cocaina ed eroina.

IPA