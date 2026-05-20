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Eseguiti due arresti ad Ancona, dove sono stati fermati due stranieri sorpresi a rubare un’auto. Uno dei due è risultato essere un pericoloso latitante internazionale, ricercato per omicidio in Francia. L’intervento è avvenuto alle prime luci dell’alba presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Ancona-Palombina, in via Emilia, durante un servizio di pattugliamento notturno.

Operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione si è svolta nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona ha notato movimenti sospetti nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ancona-Palombina. I militari sono intervenuti prontamente sorprendendo due persone all’interno di una Fiat Punto, colte in flagranza di furto.

I Carabinieri hanno bloccato i due individui mentre cercavano di nascondersi nell’abitacolo dell’auto. Il primo, un 46enne cittadino straniero, era intento a tranciare i fili di accensione del veicolo, mentre il secondo, un 32enne senza fissa dimora, svolgeva il ruolo di “palo”. L’intervento tempestivo ha impedito la consumazione del furto e ha permesso di recuperare la refurtiva, tra cui un orologio e alcune collanine appartenenti al proprietario dell’auto, un venditore ambulante.

Il materiale sequestrato e le ulteriori scoperte

Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una tronchese, un coltello e il dispositivo satellitare dell’auto, già divelto dai malviventi per impedirne la localizzazione. Inoltre, il 32enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina (0,10 grammi), aggiungendo un ulteriore elemento di rilievo all’operazione.

L’identificazione del latitante e il collegamento con l’omicidio in Francia

Condotti in caserma, i due fermati sono stati sottoposti ai rilievi segnaletici e fotodattiloscopici. Proprio in questa fase è emersa la vera identità del 46enne, su cui pendeva un Mandato di Arresto Europeo emesso dal Tribunale di Lione il 18 settembre 2025.

L’uomo era ricercato per un omicidio avvenuto il 9 settembre 2025 a Villeurbanne, nella periferia di Lione, ai danni di un suo conoscente: un 39enne trovato morto nel suo appartamento di rue de France, nel quartiere Gratte-Ciel, dopo aver subito violente percosse. Le impronte digitali rinvenute sul corpo della vittima e le testimonianze raccolte hanno incastrato il sospettato, che ora dovrà rispondere anche di furto aggravato in Italia.

Le conseguenze dell’operazione e i provvedimenti adottati

L’operazione si è conclusa con il formale arresto in flagranza per furto aggravato di entrambi i soggetti. Una successiva perquisizione presso il domicilio del 46enne ha portato al sequestro di sostanza stupefacente (hashish), con conseguente segnalazione della coniuge alla Prefettura. Il 32enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, mentre il latitante è stato immediatamente trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona-Monteacuto in esecuzione del mandato di cattura internazionale.

IPA