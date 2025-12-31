Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato ad Avellino, dove un uomo di 29 anni è stato fermato con l’accusa di truffa ed estorsione ai danni di automobilisti, attraverso la nota tecnica della “truffa dello specchietto”. L’uomo, identificato come R.A., è stato individuato in un quartiere periferico del capoluogo irpino e condotto presso la Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Avellino – Frazione di Bellizzi Irpino, al termine di un’indagine che ha ricostruito diversi episodi a suo carico.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore della giornata, quando gli agenti della Questura di Avellino hanno localizzato e fermato R.A., un giovane di 29 anni già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato in seguito a una serie di accertamenti che hanno permesso di collegarlo a numerosi episodi di truffa perpetrati con modalità seriali e ben organizzate.

Il modus operandi: la truffa dello specchietto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, R.A. avrebbe messo in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto” in più occasioni. Il sistema prevedeva l’utilizzo di autovetture a noleggio, con cui si avvicinava ad auto in corsa, simulando un urto e il conseguente danneggiamento del proprio veicolo. Una volta fermati gli automobilisti, il giovane avanzava richieste di denaro contante, minacciando possibili conseguenze negative in caso di rifiuto. In questo modo, oltre alla truffa, si configuravano anche condotte di estorsione.

Fuga e resistenza all’identificazione

In diverse circostanze, per evitare di essere identificato dalle vittime o dalle forze dell’ordine, R.A. si sarebbe dato alla fuga, adottando manovre di guida particolarmente pericolose. Questo comportamento ha complicato le indagini, ma non ha impedito agli agenti di raccogliere elementi sufficienti per procedere all’arresto.

