Raffaele Pernasetti arrestato Roma, aveva fondato la banda della Magliana con Giuseppucci, Abbatino e De Pedis

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Tredici persone sono state arrestate dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro c’è anche il boss Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana che aveva contribuito a fondare: torna in carcere a 76 anni.

L’arresto del boss della banda della Magliana

Raffaele Pernasetti, “Er Palletta“, insieme a Franco Giuseppucci, Maurizio Abbatino, Enrico De Pedis e altri, aveva fondato la Banda della Magliana.

Come riporta La Repubblica, il 76enne con alle spalle cinquant’anni di malavita garantiva alla banda sgominata dai carabinieri prestigio, contatti con narcotrafficanti di primo livello e ambienti opachi in odor di servizi segreti.

Per gli investigatori, grazie alla vicinanza di Pernasetti con alcuni autorevoli componenti del clan Senese e di una cosca di ‘ndrangheta avrebbe favorito l’attività di approvvigionamento della droga che veniva poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma.

Le indagini che hanno portato alla cattura di Pernasetti

I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno eseguito l’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, che dispone la custodia cautelare nei confronti delle 13 persone.

Per gli inquirenti Pernasetti, grazie un antico rapporto con il vertice del clan Senese risalente ai primi anni ’80, una volta tornato in libertà, avrebbe ottenuto il benestare dal clan di origini napoletane a operare nei quartieri romani di Trastevere e Testaccio, con propaggini anche alla Magliana e al Trullo.

Secondo chi indaga, il luogo privilegiato per gli incontri con ‘ndranghetisti ed esponenti della criminalità organizzata romani, monitorati da telecamere nascoste e microspie, era il ristorante di famiglia a Testaccio dove l’uomo ha lavorato per anni come cuoco.

Pernasetti è anche accusato di aver picchiato e minacciato con una pistola alla testa un meccanico per farsi consegnare 8 mila euro come corrispettivo di una pregressa vendita di sostanze stupefacenti.

Dato che le minacce non andarono a buon fine, è accusato di aver ordinato a un gruppo di fuoco composto da tre persone di punire il debitore che il 25 marzo 2024 è stato colpito da 3 colpi d’arma da fuoco alle gambe in via Pian delle Torri, nel quartiere Magliana.

La maxi operazione contro il narcotraffico a Roma

A capo dell’organizzazione finalizzata allo spaccio ci sarebbe però un altro personaggio storico della mala romana, già arrestato dagli stessi carabinieri con l’accusa di essere uno dei mandanti dell’omicidio di Cristiano Molè il 15 gennaio 2024 nel quartiere di Corviale.

Secondo La Repubblica si tratterebbe di Manuel Severa, “Il Matto”, capace di gestire un’organizzazione che dominava le piazze di spaccio del Trullo, di Corviale e della Magliana.

L’operazione dei carabinieri che ha portato nove persone in carcere, quattro ai domiciliari e trentatré indagati, è stata chiamata “Ritorno al crimine“, perché ricorda la commedia in cui tre amici trovano un portale spazio-temporale e si ritrovano davanti a Renatino De Pedis.

Tra gli indagati ci sono anche altri importanti nomi del panorama criminale attuale: Marco Casamatta, Stefano Frignani, Alessandro Corvesi, Alessandro Capriotti e molti altri.

Il metodo di Severa

Sempre La Repubblica riporta che Severa fosse metodico e avesse stabilito un codice comportamentale, come cambiare telefono ogni mese, con multe a chi non lo rispettava. Il sistema sarebbe crollato proprio quando sono stati trovati i suoi appunti e alcune persone minacciate dal “Matto” hanno cominciato a parlare.

Il boss avrebbe commissionato delitti e spedizioni punitive, ideando un sistema con premi al miglior dipendente, sanzioni a chi sbagliava e rifornimenti nel panorama romano. Gestiva una sorta di vera e propria azienda, con tanto di call settimanali per parlare dell’andamento delle piazze.

A Pernasetti invece i pm sono risaliti indagando su “un gruppo attivo nel quartiere San Basilio, con a capo Marando Rosario, esponente della famiglia di ‘ndrangheta di Platì”, scoprendo quindi “un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante, in particolare, nel quartiere Trullo di Roma”. In pratica l’ex generale della Magliana si occupava di rifornire la banda di Severa.

I rifornimenti di droga

Negli atti si legge che la banda riforniva di droga tante piccole piazze utilizzando “capsule per medicinali per confezionare le dosi”.

Un pentito ha detto che “ogni capsula da 0,4, che però era tagliata con mannite, non era proprio di grandissima qualità”.

Dopo essere uscito dal carcere, Il Matto aveva atteso la scarcerazione del socio, Simone Di Matteo e si era imposto al Trullo per poi estendere il controllo fino al Corviale e alla Magliana.

Il gruppo avrebbe guadagnato circa 40, 50 mila euro a settimana e avrebbe preso la droga a Civitavecchia, lavorandola in un laboratorio a Montecucco. I componenti della banda si sarebbero mossi con auto noleggiate all’aeroporto di Fiumicino e avrebbero parlato con cellulari dotati di app criptate che andavano cambiati frequentemente. Altrimenti sarebbero scattate le multe.