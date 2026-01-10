Arrestato e rilasciato Can Yaman, la scelta di Mediaset sulla sua partecipazione da ospite a C'è Posta per Te

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo la notizia dell’arresto di Can Yaman, in Turchia, sarebbe arrivata la decisione di Mediaset sulla sua partecipazione come ospite alla puntata del 10 gennaio di C’è Posta per Te. L’attore era uno dei superospiti vip della trasmissione condotta da Maria De Filippi e la sua presenza sarebbe stata confermata. La scelta sarebbe stata dettata da esigenze di palinsesto e montaggio, perché la sua sorpresa era già stata registrata in precedenza. Dopo poche ore, nel pomeriggio del 10 gennaio, Can Yaman sarebbe stato rilasciato.

L’ospitata programma di Can Yaman

La conferma della partecipazione dell’attore turco a C’è Posta per Te è stata data da Adnkronos.

La puntata sarebbe stata registrata nei giorni scorsi e si sarebbe ritenuto idoneo mandarla in onda.

ANSA

Secondo le anticipazioni del programma della puntata di sabato 10 gennaio, Can Yaman è coinvolto in una sorpresa organizzata come consuetudine da chi chiede di partecipare alla trasmissione.

Can Yaman non è un volto sconosciuto a Mediaset. Oltre ad aver partecipato in diverse occasioni a C’è Posta per Te, è stato protagonista della fiction Viola come il mare.

Cosa è successo a Can Yaman

L’attore, in onda tra l’altro sulla tv italiana con Sandokan, è stato arrestato ad Istanbul a margine di un’inchiesta su traffico e consumo di droga.

A diffondere la notizia sono state le testate turche Hurriyet e Sabah.

Nell’ambito dell’operazione, sarebbero stati arrestati anche altri attori, tra questi anche Selen Görgüzel.

Inoltre, sarebbe stata perquisita l’abitazione del produttore Muzaffer Yıldırım.

Sarebbe lui il proprietario del Bebek Hotel e che si presume abbia trasformato la sua residenza in un casinò.

Come è scattato il blitz

Secondo la testata Hurriyet, qualcuno avrebbe segnalato che Can Yaman stesse facendo uso di droghe.

In precedenza, la procura non avrebbe previsto un mandato di arresto ma la perquisizione di nove locali, tra cui l’Hotel Bebek, dove si trovava l’attore turco.

Come riportato dall’ANSA, Can Yaman sarebbe stato rilasciato poche ore dopo l’arresto, nel pomeriggio del 10 gennaio, dopo aver testimoniato.