Arrestato con 25 dosi di cocaina a Padova, rischia la revoca della protezione internazionale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un 36enne tunisino è stato arrestato a Padova dopo essere stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina, 1.055 euro in contanti e un bilancino di precisione. L’uomo, fermato in bicicletta nel quartiere Portello, è titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale. Il questore ha avviato le procedure per valutare un’eventuale revoca dello status.

Il controllo e le 25 dosi di cocaina

Come riferisce la Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti hanno notato l’uomo intorno alle 2.30 del 30 ottobre, mentre percorreva in bicicletta via Belzoni, nel quartiere Portello.

Alla vista della pattuglia, il 36enne avrebbe rallentato improvvisamente, cercando una possibile via di fuga. I poliziotti hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo.

Durante gli accertamenti, l’uomo avrebbe tentato di nascondere nella mano tre involucri contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di 1,67 grammi. Nella tasca della giacca gli agenti hanno trovato anche 1.055 euro in banconote di diverso taglio.

La perquisizione è stata estesa alle borse laterali della bicicletta. All’interno di un pacchetto di sigarette custodito in una delle borse erano nascosti altri 22 involucri di cocaina, per un peso lordo di 16,25 grammi, insieme a un bilancino di precisione.

Complessivamente sono stati sequestrati 17,92 grammi di cocaina suddivisi in 25 involucri.

L’arresto e i precedenti del 36enne

Gli accertamenti hanno permesso di identificare l’uomo come un cittadino tunisino di 36 anni, senza fissa dimora ma regolarmente soggiornante in Italia, con precedenti di polizia e condanne per reati in materia di immigrazione clandestina.

Il 36enne è stato accompagnato in Questura e arrestato per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

La possibile revoca della protezione internazionale

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’attivazione dell’Ufficio Immigrazione per segnalare il caso alla Commissione territoriale competente.

L’uomo risulta titolare dal 2025 di un permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale. La Commissione dovrà valutare la sussistenza dei requisiti per un’eventuale revoca dello status di rifugiato e il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

La segnalazione non comporta automaticamente la revoca della protezione, che resta subordinata alle valutazioni dell’autorità competente. La responsabilità penale del 36enne dovrà essere accertata nel rispetto della presunzione di innocenza.

IPA