Un corriere della droga è stato arrestato nei pressi di Capena, sull’autostrada A1, dopo essere stato intercettato dalla Polizia di Stato con un carico di 30 kg di hashish e 20.000 euro in contanti. L’uomo, un cinquantaduenne romano, è stato fermato mentre cercava di eludere un controllo di polizia. L’arresto è stato convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione è stata condotta dal III Distretto Fidene Serpentara.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lungo il tratto dell’autostrada A1 che precede la diramazione Roma Nord, nei pressi di Capena. Gli agenti della Polizia di Stato hanno notato una berlina compiere una manovra improvvisa, che ha destato sospetti e ha portato all’immediato controllo del veicolo.

Il controllo e la scoperta del carico illecito

La pattuglia del III Distretto Fidene Serpentara stava monitorando il traffico quando ha osservato l’auto del sospettato effettuare una svolta repentina, intralciando anche altri automobilisti. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo approfondito. Il conducente, apparso subito nervoso, ha confermato i sospetti degli operatori di polizia.

Il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione del bagagliaio, gli agenti hanno scoperto due borse termiche contenenti 30 kg di hashish. La sostanza stupefacente era suddivisa in 170 panetti da 50 e 100 grammi ciascuno, già pronti per la vendita al dettaglio. Secondo le stime degli investigatori, il valore del carico avrebbe potuto raggiungere diverse migliaia di euro sul mercato illecito.

Il denaro nascosto nell’abitacolo

La perquisizione è proseguita all’interno dell’abitacolo della vettura. Nel bracciolo centrale, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio tesoro: 20.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio. Gli inquirenti ritengono che questa somma sia il probabile provento delle precedenti consegne di droga effettuate dal corriere.

L’arresto e la convalida

Per il cinquantaduenne romano sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria nelle aule di Piazzale Clodio. L’uomo resta comunque sottoposto al principio di presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

Il contesto e le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio e di contrasto al traffico di stupefacenti lungo le principali arterie di comunicazione. L’autostrada A1 rappresenta infatti una delle vie preferenziali per il trasporto di droga verso la capitale e altre città del centro Italia.

Le modalità del trasporto

Il corriere aveva cercato di eludere i controlli nascondendo la droga in borse termiche, probabilmente per conservarne la qualità e per evitare che eventuali odori potessero attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. Il denaro, invece, era stato occultato nel bracciolo centrale dell’auto, una soluzione che avrebbe dovuto renderne più difficile il ritrovamento durante un controllo superficiale.

Il valore economico del sequestro

Il carico sequestrato, composto da 30 kg di hashish, avrebbe potuto fruttare al dettaglio una cifra stimata in diverse decine di migliaia di euro. Il sequestro di 20.000 euro in contanti rappresenta inoltre un ulteriore colpo alle attività illecite del corriere e della rete criminale di cui potrebbe far parte.

Il ruolo di Capena e dell’autostrada A1

La zona di Capena, situata lungo l’autostrada A1, si conferma un punto strategico per i controlli antidroga. Le forze dell’ordine intensificano regolarmente i pattugliamenti in quest’area, considerata un crocevia fondamentale per il traffico di merci e persone tra nord e sud Italia.

