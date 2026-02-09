Arrestato dipendente della Regione Sicilia, appiccò un incendio che distrusse 83 ettari di bosco: il video
Arrestato un dipendente della Regione Sicilia per aver appiccato un incendio che ha distrutto 83 ettari di bosco.
Un dipendente di una struttura dipartimentale della Regione Siciliana è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Trapani con l’accusa di avere appiccato l’incendio che, il 20 agosto del 2025, ha interessato un’area di 83 ettari di terreno, in parte incolta, in parte coltivata, occupata da vegetazione di diverso tipo, in zona immediatamente a ridosso del Bosco Scorace, in territorio del comune di Buseto Palizzolo. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza cautelare, emessa dal gip di Trapani su richiesta della locale procura, che ipotizza il reato di incendio boschivo e dispone gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico. Le indagini dei carabinieri, secondo la procura, hanno permesso di documentare visivamente le fasi della commissione del reato “ricostruendo gli spostamenti dell’indagato, quel giorno peraltro a riposo, ripreso mentre appiccava le fiamme in più punti”.
