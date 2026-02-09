Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un dipendente di una struttura dipartimentale della Regione Siciliana è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Trapani con l’accusa di avere appiccato l’incendio che, il 20 agosto del 2025, ha interessato un’area di 83 ettari di terreno, in parte incolta, in parte coltivata, occupata da vegetazione di diverso tipo, in zona immediatamente a ridosso del Bosco Scorace, in territorio del comune di Buseto Palizzolo. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza cautelare, emessa dal gip di Trapani su richiesta della locale procura, che ipotizza il reato di incendio boschivo e dispone gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico. Le indagini dei carabinieri, secondo la procura, hanno permesso di documentare visivamente le fasi della commissione del reato “ricostruendo gli spostamenti dell’indagato, quel giorno peraltro a riposo, ripreso mentre appiccava le fiamme in più punti”.