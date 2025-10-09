Arrestato Filippo Rebuzzini figlio del fotografo Maurizio, denunciato dal vicino per stalking e lesioni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato arrestato per stalking e lesioni Filippo Rebuzzini, 44 anni, figlio del fotografo Maurizio trovato morto a Milano. Avrebbe violato il divieto di avvicinamento a un vicino di 35 anni, già vittima di minacce e aggressioni. L’arresto è arrivato a poche settimane dalla morte sospetta del padre, con l’indagine ancora aperta.

L’arresto del 44enne Filippo Rebuzzini

Filippo Rebuzzini, 44 anni, figlio del fotografo e critico Maurizio trovato morto a Milano il 17 settembre, è stato arrestato con l’accusa di stalking e lesioni.

Il provvedimento è arrivato dopo la denuncia di un 35enne, che aveva segnalato alle autorità una serie di minacce e aggressioni subite nelle scorse settimane.

ANSA Polizia sul luogo dov’è stato trovato in fin di vita Maurizio Rebuzzini, poi morto in ospedale: il figlio del fotografo è stato arrestato per stalking ai danni del vicino

Secondo quanto ricostruito, la vicenda sarebbe nata da motivi personali: la vittima è un uomo che frequenta la stessa donna di cui Rebuzzini era innamorato

Gli episodi che hanno portato al fermo

Il primo episodio risale all’8 settembre, quando l’uomo avrebbe ricevuto un messaggio minaccioso sul telefono. Nei giorni seguenti sarebbero avvenute due aggressioni: la prima davanti a un bar di viale Lunigiana, la seconda in via Sammartini. A questi episodi si sarebbero aggiunti altri messaggi intimidatori che hanno spinto il 35enne a sporgere denuncia.

Dopo i primi accertamenti, il gip aveva disposto per Rebuzzini il divieto di avvicinamento al vicino. Misura che, secondo gli inquirenti, è stata però ripetutamente violata. Nonostante l’ordine, l’uomo avrebbe continuato a contattare la vittima con telefonate e messaggi.

Per questo motivo, mercoledì 8 ottobre gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo alcune fonti, Rebuzzini si era già reso protagonista di altri episodi di violenza: lo scorso 29 settembre, in stato di alterazione, aveva aggredito i carabinieri della stazione Porta Garibaldi, insultandoli e minacciandoli.

Il contesto familiare e le indagini in corso

L’arresto arriva a poche settimane dalla morte del padre Maurizio Rebuzzini, 73 anni, storico critico e docente di fotografia, trovato senza vita nel suo appartamento di via Zuretti.

Il corpo presentava segni sospetti sul collo e la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio, tuttora oggetto di indagini da parte della squadra mobile.

Gli investigatori al momento non collegano i due episodi, ma il caso continua a destare attenzione, con la posizione di Filippo Rebuzzini che sembra ora aggravata dalle accuse di atti persecutori, lesioni e violazione di provvedimenti giudiziari. Sarà il tribunale a valutare le responsabilità e la possibilità di un processo a suo carico.