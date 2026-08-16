Arrestato il compagno di Ornella Forastefano, morta a Trebisacce: disposta l'autopsia sul corpo della donna

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Elvis Metvelaj è stato sottoposto a fermo. La notizia arriva da QuiCosenza ed è riportata anche da SkyTg24 e TgCom24. Il 42enne si trova in carcere. L’uomo era stato rintracciato nel porto di Bari poche ore dopo la morte della compagna, Ornella Forastefano, abbandonata in fin di vita di fronte all’ingresso dell’ospedale di Trebisacce (Cosenza), e ora è stato trasferito in carcere. La Procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna.

Arrestato il compagno di Ornella Forastefano

Come riporta QuiCosenza, nel primo pomeriggio di domenica 16 agosto Elvis Metvelaj, 42 anni, è stato arrestato. L’uomo era stato rintracciato nel porto di Bari poche ore dopo la morte della compagna Ornella Forastefano.

La Procura di Castrovillari, titolare delle indagini, ha chiesto e ottenuto il trasferimento in carcere dell’indiziato, oltre ad aver chiesto la convalida del fermo.

Nel frattempo il comune di Trebisacce, presso il cui nosocomio la 46enne è stata trovata in fin di vita dal personale medico che ha tentato invano di soccorrerla, ha espresso il proprio cordoglio in una nota pubblicata sui social.

“In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sulla dinamica dei fatti, l’Amministrazione comunale si stringe ai figli della vittima”, si legge nella nota.

Disposta l’autopsia

Come anticipato, la Procura di Castrovillari ha disposto il trasferimento della salma di Ornella Forastefano presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Dulbecco, a Catanzaro.

Come riporta QuiCosenza, l’esame autoptico verrà svolto nel corso della settimana sotto la direzione della dottoressa Isabella Aquila.

La morte della 46enne a Trebisacce, l’ipotesi femminicidio

I dettagli della vicenda non sono ancora chiari. Intorno alle 3 del mattino di domenica 16 agosto i medici dell’ospedale di Trebisacce hanno scoperto che all’ingresso del nosocomio giaceva Ornella Forastefano, in fin di vita.

La donna presentava i segni di un brutale pestaggio, e le lesioni l’hanno portata alla morte. Gli inquirenti dovranno ora accertare la posizione del compagno, Elvis Metvelaj, la dinamica dell’aggressione mortale e il luogo in cui il fatto si è consumato. La vittima gestiva un bar a Trebisacce insieme ai due figli.

L’ipotesi è che si tratti dell’ennesimo femminicidio, probabilmente consumatosi ad Amendolara, anche se l’amministrazione locale ha negato che la donna vi avesse residenza o domicilio.