Arrestato il cugino di re Juan Carlos, Francisco de Borbon von Hardenberg accusato di riciclaggio in Spagna

Il cugino del re emerito Juan Carlos è stato arrestato in Spagna. Francisco de Borbon von Hardenberg è coinvolto in una indagine condotta dalla polizia su una presunta organizzazione criminale dedita al narcotraffico e al riciclaggio di denaro. Il cugino del re emerito Juan Carlos è una delle quattro persone finite in manette.

Arrestato in Spagna il cugino di Juan Carlos

L’indagine, coordinata dall’Audiencia Nacional, coinvolge anche l’ex capo della Unità di polizia economico-finanziaria (Udef).

Quest’ultimo, Oscar Sanchez Gil, nel 2024 venne trovato in possesso di oltre 20 milioni di euro in contanti murati nelle pareti della sua abitazione. Francisco de Borbon dovrebbe comparire davanti ai giudici nelle prossime ore per l’interrogatorio.

Le accuse nei confronti di Francisco de Borbon von Hardenberg

Il giudice dell’Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, sta indagando su una rete criminale legata al traffico internazionale di cocaina, emersa in seguito al sequestro record di 13 tonnellate di stupefacente nel porto di Algeciras, in Andalusia, avvenuto nell’ottobre del 2024 e considerato il più grande mai effettuato in Spagna.

Secondo l’accusa, l’ex dirigente di polizia avrebbe sfruttato la propria posizione istituzionale per accedere ai sistemi informatici riservati e informare i narcotrafficanti dell’esistenza di eventuali indagini in corso.

In cambio avrebbe ricevuto compensi per almeno cinque anni, incassati attraverso una struttura societaria ritenuta funzionale al riciclaggio dei proventi illeciti.

Chi è Francisco de Borbon von Hardenberg, cugino di Juan Carlos

Figlio del duca di Siviglia e cugino di secondo grado del re emerito Juan Carlos I, Francisco de Borbon von Hardenberg è nato a Madrid nel 1979 ed è sempre stato lontano dai riflettori.

Ha studiato alla Barry University di Miami, dove ha conseguito una laurea in Management Sportivo, ed è co-fondatore di Alpha Trading, una società di investimento con sede negli Stati Uniti con una presenza in settori come metalli preziosi, petrolio e gas.

Come riporta la stampa spagnola, dal 2018 è Gran Maestro dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, un’istituzione di origini medievali dedita alla filantropia, all’assistenza sociale e alla promozione dei valori etici in Spagna e all’estero.