Arrestato il frontman della band trap 167 Gang a Varese, armi e droga: il blitz della polizia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’operazione “Note stonate” ha portato a 19 arresti tra italiani e stranieri a Varese: in manette anche il trapper “The Future”, leader della formazione 167 Gang, accusato di fornire droga e armi a spacciatori nordafricani nei boschi di Malnate. Fra i sequestri effettuati dalla polizia fucili AK47, denaro e stupefacenti.

Arresti per armi e droga a Varese

Il blitz della Polizia di Stato di Varese, scattato all’alba di martedì 21 ottobre, ha consentito di smantellare una rete dedita al traffico di stupefacenti – in particolare cocaina, eroina e hashish – oltre a estorsione e detenzione illegale di armi.

L’indagine ha evidenziato un intreccio inatteso tra il mondo dello spaccio nei boschi del Varesotto e un gruppo musicale trap molto conosciuto sul territorio, la 167 Gang.

ANSA

Parte del materiale sequestrato durante l’operazione “Note stonate”

Il blitz a Malnate

L’operazione ha preso il via da una lunga attività di osservazione della Squadra Mobile, impegnata nel monitoraggio di un’area boschiva nel comune di Malnate, da tempo teatro di spaccio. Lì era stata individuata una postazione gestita da tre cittadini nordafricani, dove venivano smerciate diverse droghe.

Con l’ausilio di droni, visori termici e notturni, gli agenti hanno ricostruito in pochi giorni spostamenti e abitudini dei tre uomini, scoprendo anche un bivacco nascosto usato come dormitorio.

I tre sono stati catturati separatamente in un’operazione coordinata: uno in un hotel di Varese, un altro in un supermercato, mentre il terzo, rimasto solo nel bosco, è stato circondato e arrestato dopo un tentativo di fuga.

Accanto alle armi, tra cui un fucile mitragliatore AK47, gli investigatori hanno recuperato droga, denaro contante e strumenti per il confezionamento delle dosi.

Il legame con la 167 Gang

Durante gli appostamenti, gli agenti hanno inoltre notato un cittadino italiano pregiudicato che collaborava con gli spacciatori, fornendo loro batterie, powerbank, pasti e persino trasporti in auto in cambio di dosi di cocaina. L’uomo, intercettato mentre si muoveva a bordo della propria vettura, frequentava anche un locale di Malnate rivelatosi poi la sede legale della band trap 167 Gang.

Le intercettazioni audio registrate all’interno dell’auto hanno rivelato contatti frequenti con il gruppo musicale, in particolare con il frontman, che secondo gli inquirenti riforniva gli spacciatori di armi e droga.

Chi è “The Future”, il trapper della 167 Gang

Tra i 19 arrestati spicca quindi il nome di Mattia Oliverio, in arte “The Future”, frontman della 167 Gang, molto popolare nel milanese e nel panorama trap nazionale.

La 167 Gang è una formazione musicale formata da due membri principali, “Master” e “The Future”, originari di Malnate. Nati rispettivamente nel 1995 e nel 1997, si sono imposti nella scena trap per i loro testi crudi e realistici, ispirati alla vita di strada.

Nel 2024 hanno pubblicato il disco “In piazza ci muori”, con cui hanno raggiunto la piena notorietà nel rap italiano, totalizzando oltre 200 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme di streaming.

Nel loro percorso musicale si contano collaborazioni con Simba La Rue, Baby Gang e Tony Effe, tre artisti a loro volta finiti nelle cronache giudiziarie per episodi di violenza e possesso di armi.