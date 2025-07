Arrestato il giornalista Mario De Michele per estorsione ad Angelo Brancaccio, ex sindaco di Orta di Atella

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato arrestato con l’accusa di estorsione il giornalista Mario De Michele, che secondo gli inquirenti avrebbe chiesto diverse migliaia di euro all’ex sindaco di Orta di Atella ed ex consigliere regionale, Angelo Brancaccio. Il 53enne giornalista sarebbe stato fermato dai Carabinieri di Marcianise appena dopo aver preso 5mila euro in contanti.

Il giornalista Mario De Michele arrestato per estorsione

Nella giornata di ieri – lunedì 30 giugno 2025 – i Carabinieri del comune di Marcianise, in provincia di Caserta, hanno arrestato il giornalista Mario De Michele, originario di Cesa (Caserta).

Il 53enne è stato fermato con l’accusa di estorsione, dato che, secondo le indagini, avrebbe tentato di estorcere diverse migliaia di euro ad Angelo Brancaccio, ex sindaco di Orta di Atella (Caserta) ed ex consigliere regionale.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Marcianise, comune del Casertano dove è stato arrestato per estorsione il giornalista Mario De Michele

L’uomo sarebbe stato fermato dagli agenti poco dopo aver incassato 5mila euro in contanti, prima parte di un pagamento di 10mila euro, che sarebbe stato ottenuto dietro minacce.

Le accuse a De Michele

De Michele e Brancaccio si conosco da anni, e secondo i Carabinieri il primo avrebbe ricattato l’ex primo cittadino di Orta di Atella intimandogli di consegnare la prima parte del pagamento presso una struttura con piscina di Succivo, nel Casertano.

All’appuntamento erano però presenti anche i militari dell’Arma, che una volta avvenuto lo scambio, con De Michele che ha intascato la somma, sono potuti intervenire per arrestarlo.

Il giornalista aveva già avuto problemi con la legge in passato, in particolare in seguito a una sua denuncia con la quale aveva dichiarato di essere stato vittima di un attentato intimidatorio, con la sua auto bersaglio di colpi di pistola. Ma, anche in quel caso, la vicenda non finì bene per lui.

Il falso attentato a De Michele

Nel novembre del 2019 Mario De Michele aveva ottenuto una scorta dalle Forze dell’Ordine in seguito a una denuncia: il giornalista aveva affermato che la sua auto era stata colpita con diversi proiettili, ottenendo anche il supporto di una parte di mondo politico, con Raffaele Fitto che lo difese pubblicamente in un post.

Poco tempo dopo però i Carabinieri appurarono che De Michele aveva simulato il reato e il giornalista, oltre a essere sospeso dall’Ordine, si è ritrovato costretto a patteggiare una pena a 3 anni e dieci mesi per i reati di falso, calunnia, simulazione di reato e detenzione illegale di arma, una Glock calibro 9X21 avrebbe utilizzato per sparare alla sua vettura.

Alla scadenza della sospensione dall’Ordine De Michele era tornato a scrivere, ma anche in quel caso ha avuto problemi, presentandosi come cronista parlamentare (ruolo che i Carabinieri hanno confermato fosse inventato).