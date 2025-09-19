Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Roma dove i poliziotti hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 44 anni, già detenuto, accusato di aver messo a segno una serie di colpi ai danni di esercizi commerciali tra il 29 giugno e il 3 luglio scorsi nella Capitale. L’ordinanza, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio GIP, è stata eseguita su delega della Procura della Repubblica, dopo che le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, che avrebbe agito con un modus operandi ben collaudato, minacciando i dipendenti e fuggendo con l’incasso.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata dopo una serie di rapine che hanno colpito diversi esercizi commerciali nella zona sud della Capitale. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia interne che esterne ai negozi presi di mira. Grazie a queste immagini, è stato possibile ricostruire la dinamica dei colpi e individuare il presunto responsabile, un uomo di 44 anni di origine romana, già detenuto presso il carcere di Regina Coeli per altri motivi.

Il primo colpo: fast food in via di Macchia Saponara

La serie di rapine sarebbe iniziata la sera del 29 giugno, quando l’indagato si sarebbe introdotto in un fast food situato in via di Macchia Saponara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe minacciato un dipendente, costringendolo a consegnare l’incasso della giornata. Dopo aver ottenuto il denaro, il rapinatore si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Tre colpi in un solo giorno: il 2 luglio

Il 2 luglio scorso, il 44enne avrebbe messo a segno ben tre rapine nell’arco di poche ore, utilizzando sempre lo stesso modus operandi. Con il volto coperto da una felpa e una bandana, l’uomo avrebbe fatto irruzione in un supermercato di viale Cesare Pavese e in due negozi di casalinghi, rispettivamente in viale Leonardo da Vinci e in circonvallazione Ostiense. In tutti e tre i casi, avrebbe minacciato i dipendenti e si sarebbe fatto consegnare l’incasso, per poi fuggire rapidamente.

L’ultimo colpo in via dei Colli Portuensi

L’ultima rapina contestata all’indagato risale al 3 luglio, quando avrebbe colpito un supermercato in via dei Colli Portuensi, nel quartiere Monteverde. Anche in questa occasione, il presunto rapinatore avrebbe agito con il volto travisato, minacciando i lavoratori presenti e appropriandosi dell’incasso prima di dileguarsi.

Il bottino e le modalità operative

Le indagini hanno permesso di accertare che il bottino complessivo delle cinque rapine ammonterebbe a circa 6.000 euro. L’uomo avrebbe sempre agito da solo, utilizzando la minaccia come principale arma per costringere i dipendenti a consegnare il denaro. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state fondamentali per ricostruire i movimenti dell’indagato e per raccogliere elementi utili all’identificazione.

L’arresto e la posizione dell’indagato

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, il Tribunale Ordinario – Ufficio GIP ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 44enne, già detenuto presso Regina Coeli per altra causa. L’uomo è stato raggiunto dal nuovo provvedimento mentre si trovava già in stato di detenzione.

Il principio di presunzione di innocenza

Come precisato dalle autorità, l’indagine si trova ancora nella fase preliminare e, fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza, l’indagato deve essere considerato innocente. La misura cautelare è stata adottata in base ai gravi indizi raccolti, ma la responsabilità penale potrà essere stabilita solo al termine del processo.

Il ruolo delle forze dell’ordine e della Procura

L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola, si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e alla tutela della sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la Procura della Repubblica di Roma ha permesso di intervenire tempestivamente e di assicurare alla giustizia il presunto autore delle rapine seriali.

