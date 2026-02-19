Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti in abitazione per un valore stimato di decine di migliaia di euro sono stati attribuiti a un cittadino albanese trentenne, arrestato nel pomeriggio del 17 febbraio 2026. L’uomo, ritenuto responsabile di circa ottanta colpi messi a segno tra il 2021 e il 2024, è stato fermato all’aeroporto di Ciampino mentre rientrava dall’Albania. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, su mandato del GIP del Tribunale di Ravenna, a seguito di una lunga indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

Le indagini e la tecnica del “crickettaro”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio nel 2021 dopo una serie di furti in abitazione che avevano colpito la città di Ravenna. Gli episodi si sono concentrati in particolare nelle zone di Fiume Montone Abbandonato, Via Maggiore, Via Ravegnana e Via Poggi. Gli investigatori hanno notato fin da subito alcune caratteristiche comuni nei reati: i colpi avvenivano di notte e venivano sottratti esclusivamente denaro contante e beni preziosi. Ma ciò che ha maggiormente colpito gli inquirenti è stata la tecnica utilizzata per accedere alle abitazioni: le inferriate delle finestre venivano divaricate con un crick per auto, strumento silenzioso e facilmente trasportabile. Diversi crick sono stati infatti rinvenuti sui luoghi dei furti.

Un modus operandi riconoscibile

L’analisi degli orari e delle modalità operative ha permesso agli investigatori di individuare dei veri e propri “periodi di presenza” e “periodi di assenza” del ladro, durante i quali si registrava rispettivamente un aumento o una cessazione dei furti. Complessivamente, sono stati attribuiti circa ottanta furti all’autore, portando Ravenna tra le città italiane più colpite da questo fenomeno criminale.

L’identikit e la svolta nelle indagini

Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza, la Squadra Mobile è riuscita a delineare un identikit preciso del sospettato: un uomo giovane, robusto, con il volto coperto, agile nei movimenti e con particolari caratteristiche somatiche e un’andatura riconoscibile. Durante uno dei servizi di controllo predisposti per la ricerca del cosiddetto “ladro del crick”, un uomo corrispondente all’identikit è stato notato mentre transitava in auto. Fermato e condotto in Questura, è stato sottoposto a rilievi video-fotografici dettagliati.

La conferma dell’identità

L’intuizione degli investigatori si è rivelata corretta: l’uomo fermato presentava le stesse fattezze e la stessa andatura dell’autore immortalato dalle telecamere. L’analisi del passaporto ha inoltre evidenziato una coincidenza tra la presenza del sospettato in Italia e la consumazione dei furti, così come una corrispondenza tra la sua assenza dal territorio nazionale e la cessazione dei colpi con la tecnica del crick. Ulteriori conferme sono arrivate dall’analisi dei sistemi di lettura targa, che hanno collocato la vettura utilizzata dal presunto autore nei luoghi e nei tempi dei reati.

La prova scientifica e l’arresto

La certezza definitiva è arrivata grazie al lavoro del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, che ha effettuato una comparazione morfologica tra le immagini delle telecamere di sorveglianza e le fotografie del sospettato. Dopo l’identificazione, avvenuta nell’estate del 2024, non sono stati più registrati furti attribuibili al cosiddetto “crickettaro” e il sospettato non è stato più individuato in Italia.

L’arresto a Ciampino e la conclusione dell’indagine

Sulla base delle risultanze investigative, il GIP del Tribunale di Ravenna ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. La Squadra Mobile ha quindi diramato una nota di ricerca a livello nazionale. La svolta è arrivata nel pomeriggio del 17 febbraio 2026, quando la Polizia di Stato di Ciampino, durante i controlli sui passeggeri provenienti dall’Albania, ha rintracciato il trentenne destinatario del provvedimento di cattura. Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

