Furto aggravato e arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono le accuse rivolte a un uomo, fermato dalla Polizia di Stato a Trani per una serie di colpi ai danni di esercizi commerciali durante il mese di agosto. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal Tribunale su richiesta della Procura, che ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione di un’ordinanza applicata dal Tribunale di Trani. La richiesta è arrivata dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha coordinato le indagini e raccolto elementi ritenuti significativi dal GIP, pur restando la presunzione di innocenza fino all’esito del processo.

La serie di furti nei negozi

L’indagato è accusato di nove furti – alcuni dei quali rimasti tentati – perpetrati in esercizi commerciali durante il periodo estivo, in particolare nel mese di agosto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe introdotto fraudolentemente nei locali, forzando gli infissi di ingresso, per poi impossessarsi del denaro custodito nei registratori di cassa. Le modalità operative sono state giudicate ricorrenti e simili in tutti gli episodi contestati.

Le indagini e l’identificazione

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono state condotte attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia privati che comunali. Questo lavoro ha permesso agli agenti della Polizia di Stato di identificare con precisione l’autore dei furti e di ricostruire le sue azioni nei diversi episodi contestati.

L’arresto e la misura cautelare

All’esito dell’attività investigativa, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con monitoraggio tramite braccialetto elettronico. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire la reiterazione di ulteriori reati analoghi.

Un precedente arresto in flagranza

L’uomo era già stato arrestato in flagranza di reato il 4 agosto scorso dalla Polizia di Stato, per un episodio analogo di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. Questo precedente ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a suo carico e a motivare la richiesta di una misura cautelare restrittiva.

